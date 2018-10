Özmen: "Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a sevgisini bir kez daha gösterdi"

Memleketçi Sanayici ve İşadamları Derneği (MİSİAD) Diyarbakır İl Başkanı Fırat Özmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente gelişiyle ilgili, “Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'a sevgisini bir kez daha gösterdi” dedi.

MİSİAD Diyarbakır İ Başkanı Fırat Özmen, dün çeşitli programlara katılmak amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özmen, “Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a gelişi kentte mutluluk verdi. Cumhurbaşkanımızın kentimize gelmesi ayrı bir önem ve sevgi beslediğinin göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Diyarbakır'dan yine çok çarpıcı mesajlar verdi. Cumhurbaşkanımız yaptığı konuşmada, bugün hala birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin değil de bölücülüğün diliyle konuşanların tek derdinin ellerindeki siyasi ve ekonomik rantı kaybetme korkusu olduğuna dikkat çekerek, kendilerine başka kimlik ve devlet arayanların her şeylerini kaybetmeye mahkum olduğunu vurguladı. Bu da Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin terörün her zaman karşısında dik ve kararlı bir şekilde duracağının mesajıdır. Bu sebepten Cumhurbaşkanımızı bir kez daha tebrik ediyor her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.