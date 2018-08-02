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02 Ağustos 2018 12:56

Pamuk üreticisini kurtçuk korkusu sardı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde pamuk üreticilerini pamuklara dadanan kurtçukların korkusu sardı.

Pamuk üreticisini kurtçuk korkusu sardı

02 Ağustos 2018 12:56

Kullandıkları ilaçlara rağmen kurtçuklarla baş edemeyen çiftçiler, dönüm başı kazançlarının yarı yarıya düşeceğini belirterek, pamuk desteğinin artırılmasını istedi.


Çınar ilçesi Aşağı Molla Ali köyünde pamuk üreticileri, pamuklara dadanan ve kullandıkları ilaçlara rağmen baş edemedikleri kurtçukların verimi etkileyeceğini, kazançlarının da yarı yarıya düşeceğini ifade etti. Bu yıl yaşanan kuraklık ve kar yağışının olmaması nedeniyle topraktaki kurtçuk ve zararlı böceklerin ölmediğini aktaran üreticiler, dönüm başı kaldırılan pamuğun 500 kilogramlardan 200 kilogramlara kadar düşebileceğini kaydetti. Bu durum karşısında mağdur olacaklarını aktaran üreticiler, pamuk destekleme primlerinin arttırılmasını istedi.



“Her türlü ilacı denedik bitmiyorlar”


Aşağı Molla Ali köyünde 200 dönüm arazisine pamuk eken Askeri Kaçmaz, her türlü ilacı denediklerini ama kurtçuklardan kurtulamadıklarını ifade ederek, “Bu durum verimi çok etkileyecek. Dönümüne 500-600 kiloya kadar kaldıranlar vardı. Bu böyle giderse 150-200 kilograma kadar düşebilir. Bu çiftçiyi de baya bir etkiler. Bütün ilaçlamasını yaptık. Kurtlara karşı en etkili, en pahalı ilaçları kullandık, yine de bu kurtlarla baş edemedik. Kurtların oluşmasının sebebinin bu yıl yaşanan kuraklıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu yıl kar olmadığı için don düşmedi. Don düşmediği için de topraktaki kurtçuklar, zararlı böcekler ölmedi. Bu durum da verimi aşırı derecede etkiler. Çiftçilerin durumu da zaten ortadadır. Mazot almış başını gidiyor. Yetkililer pamuk desteklemesini biraz artırabilirlerse bizim için çok iyi olur. Dönüm başına eğer 3 bin TL kazanıyorsak bu kurtçuklardan dolayı kazancımız bin 500 TL’ye kadar düşer” dedi.




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