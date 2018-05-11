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11 Mayıs 2018 14:49

Pandomim atölyesi ilkokul öğrencilerine gösteri düzenledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 1.

Pandomim atölyesi ilkokul öğrencilerine gösteri düzenledi

11 Mayıs 2018 14:49

Çocuk Tiyatro Festivali ve Liselerarası Tiyatro Festivali programları kapsamında oluşturulan Pandomim Sanat Atölyesi, Bağlar İlçesi Oğlaklı İlkokulunda okuyan öğrencilere yönelik gösteri düzenledi.


Çocuk Tiyatro Festivali ve Liselerarası Tiyatro Festivali programları kapsamında oluşturulan Pandomim Sanat Atölyesi, etkinliklerine devam ediyor. İlk gösterisini On Gözlü Köprü’de düzenleyen Pandomim Sanat Atölyesi, ikinci gösterisini Bağlar İlçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi İlkokulunda okuyan öğrenciler için düzenledi.


Pandomim sanatına dikkat çekmek ve çocukların pandomime ilgisini oluşturmak için düzenlenen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi. İlk önce öğrencilerle mahallede dolaşarak gösteriler düzenleyen Pandomim Sanat Atölyesi kursiyerleri, ardından okul bahçesine geçtiler. Okul bahçesinde öğrencilerle birlikte çeşitli gösteriler düzenleyen kursiyerler, öğrencilere eğlenceli dakikalar yaşattılar.


Etkinlik kursiyerler ve öğrencilerin halay çekmesi ile sona ererken, okul idaresi düzenlenen gösteri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.




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