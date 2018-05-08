Pandomim atölyesi On Gözlü Köprüde gösteri düzenledi

Çocuk Tiyatro Festivali ve Liselerarası Tiyatro Festivali programları kapsamında oluşturulan Pandomim Sanat İnisiyatifi Atölyesi, tarihi On Gözlü Köprüde gösteri düzenledi.

Vatandaşlara ücretsiz sinema, tiyatro, konser etkinlikleri düzenleyen ve açtığı kurslarla yüzlerce kişiye sanat eğitimleri veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin 1. Çocuk Tiyatro Festivali ve Liselerarası Tiyatro Festivali programları kapsamında oluşturulan Pandomim Sanat İnisiyatifi Atölyesi tarihi On Gözlü Köprüde gösteri düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde başlayan gösteride atölyeye katılan ve gösteriyi hazırlayan çocuklar, Mardinkapı’dan On Gözlü Köprüye çekçek arabalarıyla taşındılar. Pandomim sanatına dikkat çekmek ve sevdirmek amacıyla şehrin simgelerinden olan çekçek arabalarının kullanılması vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. On Gözlü Köprü üzerinde Diyarbakır’ı simgeleyen çeşitli gösterileri pandomin sanatı ile yaparak izleyenlerden alkış topladılar.