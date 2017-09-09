Parlı Sefa Cami ve medresesi restorasyonu devam ediyor

Restorasyon çalışmaları süren Melikahmet Mahallesi’nde bulunan Parlı Sefa Cami ve medresesi yeni bir görünümle vatandaşların hizmetine açılacak. Minaresinden dış cephesine kadar birçok noktada yenileme çalışmalarının sürdüğü cami avlusunda bulunan şadırvan bazalt taşlarıyla yeni bir görünüm kazanacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1 milyon 26 bin TL ihale bedeliyle yapılan yenileme çalışmalarının 2019 yılı Şubat ayında sona ermesi planlanıyor. Mahalle sakinleri caminin yenileme çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

Minaresiyle ün yapmış

15’inci yüzyılda inşa edilen ünlü Parlı Safa Camii kendisinden çok minaresiyle ün yapmış. Caminin hemen yanında yer alan bol bezemeli minare, gösterişiyle camiyi geri planda bırakmıştır. Kareplanlı tek kubbeli olarak inşa edilmiş olan caminin ibadet mekanı iki ayak ve duvar uzantıları üzerine oturan bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbe dışarıdan yüksek bir kasnak üzerine oturtulmuş ve üzeri konik çatı ile örtülüdür. İbadet mekanının duvarları çinilerle kaplıdır. Bu çiniler sekizgen ve üçgen şekillerde olup, değişik renklerle daha da zengin bir görünüm göstermektedir. Caminin inşasında kullanılan malzemeler içerisine karıştırılan bir bitkiden dolayı çıkan mistik kokudan dolayı camiye ‘parlı’ yani ‘kokulu’ cami de denilmektedir.