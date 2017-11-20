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20 Kasım 2017 11:00

Pasur Belediyespor, Diyarbakır Futbol Kulüb Spor’u gol yağmuruna tuttu

Diyarbakır Deplasmanlı 1.

Pasur Belediyespor, Diyarbakır Futbol Kulüb Spor’u gol yağmuruna tuttu

20 Kasım 2017 11:00

Amatör Ligi’ndeki karşılaşmada Pasur Belediyespor, Diyarbakır Futbol Kulüb Spor’u gol yağmuruna tuttu.


Amatör Ligi takımlarından Pasur Belediyespor, Diyarbakır Futbol Kulüb Spor’u 7-0’lık farkla mağlup etti. Lice İlçe Stadyumu Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada, Pasur Belediyespor her iki yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti. Kulüp Başkanı Cihan Sari, Diyarbakır Futbol Kulüb Spor karşısında iyi mücadele ettiklerini ve istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi. Maça iyi başlayarak, üst üste goller bulduklarını anlatan Sari, "Sahadan istediğimiz sonuçla ayrılmayı başardık. İyi oynayan ve sahada istediğimiz her şeyi yapan tüm sporcularımı teknik heyeti kutluyorum. Bizi desteklemek için gelen taraftarımıza ve yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan, Pasur Belediyespor namaglup serisini sürdürerek, oynadığı 4 maçta kalesinde 3 gol görürken, 16 gol atarak puan hanesine 12 yazıp ligin liderlik koltuğuna oturmayı başardı.




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