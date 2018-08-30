Pasur Belediyespor Trabzonspor’a başarı diledi

Diyarbakır Süper Amatör Lig’inde mücadele eden Kulp Belediyesine bağlı Pasur Belediyespor, Trabzonspor’un antrenmanını ziyaret ederek Galatasaray maçı öncesi başarılar diledi. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Trabzonspor’un Teknik Direktörü Ünal Karaman tarafından Pasur Belediyespor kafilesine ve Teknik Direktörü Şefik Şeker’e imzalı Formalar hediye edildi. Karaman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Pasur Belediyespor kafilesi, ardından kısa bir süre Trabzonspor antrenmanını izledi.