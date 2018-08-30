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30 Ağustos 2018 14:44

Pasur Belediyespor Trabzonspor’a başarı diledi

Bir haftalık Karadeniz turuna çıkan Diyarbakır’ın Kulp ilçesi ekibi Pasur Belediyespor futbolcuları, Trabzonspor antrenmanını izledi.

Pasur Belediyespor Trabzonspor’a başarı diledi

30 Ağustos 2018 14:44


Diyarbakır Süper Amatör Lig’inde mücadele eden Kulp Belediyesine bağlı Pasur Belediyespor, Trabzonspor’un antrenmanını ziyaret ederek Galatasaray maçı öncesi başarılar diledi. Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Trabzonspor’un Teknik Direktörü Ünal Karaman tarafından Pasur Belediyespor kafilesine ve Teknik Direktörü Şefik Şeker’e imzalı Formalar hediye edildi. Karaman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Pasur Belediyespor kafilesi, ardından kısa bir süre Trabzonspor antrenmanını izledi.




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