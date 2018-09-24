Diyarbakır’da araçların arkasına tutunarak trafikte ilerleyen patenli gençler, yürekleri ağızlara getirdi.
Diyarbakır'da araçların arkasına tutunarak trafikte ilerleyen patenli gençler, yürekleri ağızlara getirdi.
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis köprüsünde patenli gençler, trafikte seyreden araçların arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı. Çocukların tehlikeli yolculuğunu vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Yol ortasında akrobatik hareketler de sergileyen gençler, yürekleri ağızlara getirdi.