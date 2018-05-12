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12 Mayıs 2018 11:42

Patlamanın üzerinden 2 yıl geçti, acılar geçmedi

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında terör örgütü PKK mensuplarınca kamyona yüklenen 15 tonluk patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesi olayının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen acılar ilk günkü tazeliğini koruyor.

Patlamanın üzerinden 2 yıl geçti, acılar geçmedi

12 Mayıs 2018 11:42


Terör örgütü PKK mensupları, Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Döşekkaya köyü yakınlarında yol çalışması yapan bir firmaya ait kamyonu gasp ederek yaklaşık 15 tonluk bombayı bu araca yüklemiş, bomba yüklü araç, içindeki PKK’lılarla birlikte Sur ilçesine bağlı Tanışık Mahallesi’ne gelmişti. Köylülerin şüphelenmesi üzerine araçtaki PKK’lılar ile köylüler arasında tartışma yaşanmış, olayın ardından teröristler, bomba yüklü kamyonu Dürümlü mezrasına doğru yönlendirmişti. Köylüler tarafından takibe alındığını ve kaçamayacaklarını anlayan PKK’lı teröristler, 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmiş, olayda hepsi akraba olan 16 kişi ölmüş, 26 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın olduğu yerde ise yaklaşık 20 metre genişliğinde, 4 metre uzunluğunda çukur açılmıştı.


12 Mayıs 2016’da yaşanan olayın üzerinden tam 2 yıl geçti. Dürümlü olayının yıldönümünde köyde bulunan vatandaşların yüzlerinde hüzün hakim. Patlamada hayatını kaybeden 16 kişi için yaptırılan şehitliğe gelen yakınları, gözyaşları içinde dua okuyarak birbirlerine sabır diledi.



"Çocuklar babalarını soruyor, yüreğimiz parçalanıyor’’


Patlamada, 2 kardeşini, amcaları ile kuzenleri ve yeğenlerini kaybeden Hacı Çelebi Yaman, yaşadıkları durumu İHA muhabirine anlattı. Yaman, olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen sanki yeni olmuş gibi acılarının sürdüğünü söyledi. Yaman, ‘’Bugün sanki daha yeni olmuş, bu acıyı yeni yaşıyormuşuz gibi, bu duyguları ifade etmek çok güç. Arada 2 yıl değil 2 bin yıl da geçse, çok şükür maddi manevi yönden bir sıkıntı çekmedik de çocukların yanına her gittiğimizde, o gün daha yeni doğanlar vardı, 4 aylık olanlar vardı. Bugün onların hepsi en az 2 yaşında. Çocukların bazısı daha yeni konuşmaya başlamış, onların yanına gittiğimizde amca babamız nerede diyorlar. Bazılarının annesi babalarının amcaları ile beraber işe gittiğini söylüyor. Onlar da amca sen geldin de babamız neden gelmedi diye bana soruyorlar. Bu sözleri duyunca insanın yüreği paramparça oluyor’’ dedi.



Olayın ardından 36 çocuk yetim, 9 kadın dul kaldı


Olayda aynı aileden 16 kişinin hayatını kaybettiğini çoğu çocuğun yetim kadınların ise dul kaldığını aktaran Yaman, şöyle devam etti:


‘36 yetim 9 dul kaldı. Acı aynıdır, acı bitmedi, bitmeyecek. Bugün ölüm yıldönümleri sanki bugün olmuş gibi acımız taze. Bizim devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan bir isteğimiz var, bu yakınlarımızı sivil terör mağdurları olarak değil de onları şehit statüsüne alsaydılar bizim için daha çok onur verici olurdu.’’



"Hiç kimse Dürümlü’ye bakmak istemiyor’’


Patlamanın yaşandığı Dürümlü mezrasının kendileri için çok şey ifade ettiğine değinen Yaman, şu ifadeleri kullandı:


‘’Patlamanın olduğu Dürümlü köyünden bırakın geçmeyi, oraya bakmak bile istemiyorum. Ben değil, bütün ailem, şehit yakınları o köye bakmak istemiyoruz. Kesin bir bilgi yok. Ama bize gelen bilgilere göre ikisi gebertildi. Bir tanesi de şu anda tutuklu olarak yargılanıyor. Devletimiz üzerine düşen görevi yapıyor, bizi de bilgilendiriyor. Buradan devlet büyüklerimize şunu iletmek istiyoruz. Bu olay unutulacak bir olay değil, lütfen unutulmasın.’’




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