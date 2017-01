PDR sorunları TBMM’ye taşındı

Psikolojik Danışman ve Rehberlik (PDR) mezunu danışmanlar sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) taşıdı. PDR mezunu olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın milletvekili Deniz Depboyu tarafından kabul edilen PDR mezunu danışmanlar, mesleklerine ilişkin sorunları anlatıp çözüm yolunda destek talebinde bulundu.

TBMM’de gerçekleşen görüşmede PDR bölümü mezunları milletvekili Deniz Depboylu’ya, mesleklerinin geleceğine dair duydukları endişeyi aktardı. Kendisi de PDR mezunu olan Milletvekili Depboylu, TBMM’de kısa zaman önce PDR alanındaki problemleri meclis kürsüsünden de dile getirmişti. Bugün gerçekleşen görüşmeyle yeniden genç psikolojik danışmanların yaşadıkları sorunlar hakkında sıcak bir görüşme sağlandı.



Sorunlar konuşuldu

Genç psikolojik danışmanlar, alan dışı bölümlerin rehberlik kursları ile rehber öğretmen olarak atanmasından duydukları endişeyi yineledi. Buna ek olarak; anaokullarından rehber öğretmen normlarının kaldırılmasının, eğitimde rehberlik hizmetleri ve öğrenci hizmetleri açısından oluşturduğu olumsuzluklar Depboylu’ya aktarıldı. Öte yandan atama bekleyen psikolojik danışmanların da taleplerini ileten psikolojik danışmanlar, atamaların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte olmadığını dile getirdi.

Milletvekili Deniz Depboylu, bu konuda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile görüşme yaptıklarını ifade etti. Depboylu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın psikolojik danışmanların Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki taleplerini dinleyerek, olumlu dönüşte bulunduğunu aktardı.



“Rehberlik kurslarının takipçisiyiz”

Milletvekili Depboylu, rehberlik kurslarının takipçisi olduklarını söyledi. Depboyu, “Meslek yasası hazırlıklarına başladık, kolay bir süreç değil ama elimizden geleni yapıyoruz. Ben 20 yıllık psikolojik danışmanken aile danışmanlığı açtığımda kendimi yeterli hissetmiyordum. 33 günlük rehberlik kursuyla nasıl yetkin psikolojik danışmanlar yetiştirilmesi hedefleniyor anlayamıyorum. Bu konunun takipçisi olacağız. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile rehberlik kursları hakkında görüştük. Konuyla ilgileneceğini söyledi ve ertesi gün yardımcısı aradı bizi. Ona da izah ettik durumu ve gerekli takiplerin yapılacağını söyledi, biz de bu işin takipçisiyiz” dedi.



Atama talebi iletildi

Psikolojik Danışman Sümeyye Seven ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün yaptığımız görüşmede yine en başta ele aldığımız konu PDR’nin yıllardır en büyük sıkıntısının gerekli önemin farkında olunup da verilmemesidir. "İstek var, açıyoruz" bahanesiyle ya da sebebiyle açılan rehberlik kurslarının ciddi ve sorumluluk isteyen psikolojik danışmanlık ve rehberliğin etiğine aykırı olduğu meslektaşımız ve vekilimiz Deniz hanımla ortak görüşümüzdür.”

Kursların tehlikeli ve yanlış olduğunu kaydeden Seven, “Elimizden geldiğince her yere gidip kursların yanlış ve tehlikeli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun yanında psikolojik danışmanın okul içerisindeki rolü oldukça önemliyken rehber öğretmensiz birçok okulun bulunduğu da bir gerçektir. İhtiyaç ve atanmayı bekleyen psikolojik danışman sayısı bu kadar çokken yapılacak ilk atamada arz talep dengesine uygun atama talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.