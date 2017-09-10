Pet diye alınıp, pat diye atıldılar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, terk edilen evcil hayvanlarla doldu. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Kader İçen, terk edilme duygusunun tüm canlılar gibi hayvanları da üzdüğünü belirterek, para verilerek alınan hayvanların terk edildiğini ifade etti. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Ekmekçiler, pet shoplarda hayvan satışının ve merdiven altı hayvan üretiminin yasaklanmasını istedi.

Diyarbakır’da, Türkçe karşılığı evcil hayvan dükkanı olan pet shoplardan, başta sevgililer günü, yılbaşı, doğum günü ve karne hediyesi olmak üzere çeşitli nedenlerle para karşılığı alınan yüzlerce hayvan barınağa terk edildi. Diyarbakır-Elazığ yolu üzerinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi başta köpekler olmak üzere terk edilen evcil hayvanlarla doldu. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Veteriner Hekim Kader İçen, hayvanlar da dahil olmak üzere hiçbir canlının sevgililer günü, yılbaşı ve karne hediyesi olmadığını belirterek, "İnsanlar bir canlı sahiplenirken veya alırken kesinlikle karar vermeleri gerekiyor. Küçükken çok tatlı gelebiliyor ve hediye ediyorlar sevdikleri insanlara. Sonradan bakamayacaklarına karar verip hayvan barınağına terk ediyorlar. Hayvan bakım evlerinde bununla alakalı yüzlerce hayvanın hikayesi vardır. Unutulmamalıdır ki, terk edilme duygusu tüm canlıları üzer" dedi.

“Terk edilen hayvanlar travma yaşıyor”

Bu hayvanların eve alıştıkları için barınağa geldiklerinde ciddi bir travma yaşadıklarını vurgulayan İçen, "Biz bunları doğaya da bırakamayacağımız için burada bir aile de bulamadıkları zaman ömür boyu dört tel örgü arasında kalmak zorunda kalıyorlar ve mutsuz oluyorlar. Pet diye alıp pat diye atıyorlar. Dünya para vererek alıyorlar bunları. Bir iki ay veya bir iki yıl baktıktan sonra hepsinin de bir bahanesi oluyor. Ya tüy döker, ya astımı vardır vesaire bahanelerle hayvan bakım evine terk ediliyor bu hayvanlar. Terrier, Kaniş, Chihuahua, İngiliz Setter, Cruzar, Pitbull, Dogo Argentino, Labrador, Golden Rotweiler gibi sayabileceğim onlarca cins köpek var burada" diye konuştu.

“Hayvanların satışı yasaklanmalı”

En büyük sorunun bu tür cins hayvanların parayla satılıyor olması olduğunu belirten HAYTAP Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Ekmekçiler ise, şunları kaydetti:

"Aslında en büyük sorun pet shoplarda bu hayvanların parayla satılıyor olması ya da merdiven altı üretim çiftliklerinde üretilmesi ve sonra da parayla satılması. Biz buna çok karşıyız. Bizim isteğimiz pet shoplarda hayvan satışının ve merdiven altı üretimlerin tamamen yasaklanması. İnsanlar özellikle yaz tatillerinde çocuklarına karne hediyesi olarak bu zavallıları alıyorlar. Küçükken çok güzel bu hayvanlar, büyüdükten sonra evine götürmeye tenezzül etmiyor. Yazlıkta özellikle sahil kasabalarında terk edip gidiyorlar."

“İnsanlar elbise alır gibi hayvan alıyorlar”

İnsanların elbise alır gibi hayvan aldığına dikkat çeken Ekmekçiler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sene bir hayvan moda oluyor. Bir sene Golden cinsi moda oluyor. Herkes Golden alıyor çocuğuna, sevgilisine hediye ediyor. Bıktıkça atıyorlar sokaklara. Golden cinsi köpekler sokak köpeği oldu. Bir sene Terrier moda oluyor. Bir sene Cocker cinsi moda oluyor. Bu sene Pomeranian cinsi moda olmuş. Dizilerde, filmlerde gördükleri, işte bir ara 101 Dalmaçyalı vardı. Herkes Dalmaçyalı aldı. Moda gibi yani insanlar elbise alır gibi hayvan alıyorlar. İnsanlara seslenmek istiyorum, gidip pet shoplardan, üretim çiftliklerinden hayvan almayın. Hayvanlar mal değil can. Sahiplenmek istiyorsanız mutlaka gidin barınakları gezin, barınaklardan sahiplenin hayvanları. O kadar çok sahiplenmeyi bekleyen canlı var ki mutlaka gitsinler barınaklardan alsınlar ve canlılarına lütfen sahip çıksınlar."