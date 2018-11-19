Petekkaya adaylık başvurusu yaptı

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık teknikeri olarak görev yapan Mustafa Petekkaya, yerel seçimler öncesi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye başkan aday adaylığı için AK Parti Çermik İlçe Başkanlığı'na müracaatını yaptı. Adaylık başvurusu için gittiği Çermik AK Parti İlçe Başkanlığı'nda Petekkaya'yı sevenleri de yalnız bırakmadı.

31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlere kısa bir süre kala belediye başkanı aday müracaatları hızlı bir şekilde sürüyor. Adayların il ve ilçe parti başkanlıklarına giderek aday adaylık başvuruları yaparken, Diyarbakır'ın Çermik ilçe siyasetinin deneyimli isimlerinden olan sağlık teknikeri Mustafa Petekkaya'da 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Çermik Belediye Başkanlığı'na adaylık için müracaatını yaptı. Petekkaya'nın adaylık başvurusunu AK Parti Çermik İlçe Başkanı Sehit Kaya alırken, başvuru sırasında Mustafa Petekkaya'yı sevenleri yalnız bırakmadı. Kalabalık bir grup ile AK Parti Çermik İlçe Başkanlığı'na giden Petekkaya, basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu. Çermik'e hizmet etmek adına bu göreve talip olduğunu belirten Petekkaya, "AK Parti Türkiye tarihinde devrim niteliğinde hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Bu sebeple yaklaşık 17 yıldır AK Parti'ye ve davamıza tüm yakınlarımla ailemle sevenlerimle hizmet etmekteyim. Bu sebeple de akrabalarım ve sevenlerimden gelen talep üzerine bu güzel ilçemizde Çermik'teki yaşayan hemşerilerimize hizmet etmek için, ilçe belediye başkanlığı için karar alıp müracaatımı yaptım çok mutluyum, çok sevinçliyim. Halkımıza ve partimize hizmet etmek benim için onurdur" dedi.

Makam ve mevki dertlerinin olmadığını, tek dertlerinin Çermik'e hizmet olduğunu da sözlerine ekleyen Petekkaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Allah'ın izni ile yeni bir sayfa açacağız hep birlikte makam derdimiz yok hizmet derdimiz var Çermik ilçemizde anlatılmayacak kadar güzellikler var, bu güzellikleri dünyaya duyuracağız. Tarih kokan bir ilçemiz vardır. Öncelikle ilçemizin turizmine katkı sağlayacağız. Bu bir bayrak yarışıdır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan gideceğiz inşallah. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Yaklaşık bir aydan fazla bir çalışma yapmaktayım Çermik ilçemizde bana olan ilgi hayli fazladır. Hiçbir zaman dürüstlükten insanlıktan yolumuz şaşmayacak, sözde değil, özde hizmet edeceğiz. AK Partimiz bu güzel ilçede oy patlaması yaşayacaktır inşallah".