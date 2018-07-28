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28 Temmuz 2018 16:09

Pikniğe giden 4 kadın suda boğularak can verdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2 kız kardeş, anneleri ve teyzeleri, suda boğularak hayatını kaybetti.

Pikniğe giden 4 kadın suda boğularak can verdi

28 Temmuz 2018 16:09


Edinilen bilgilere göre, Çayırönü mezrasında bulunan Bezvan Türbesine ziyarete gelen Havva Kaya (35) ile kardeşi Hediye Karabulut (40) ve çocukları Şevval Nisa (9) ile Ayşenur Karabulut (12), burada piknik yapmaya başladı. Pikniğin ardından bulaşıkları yıkamak için göl kenarına giden Şevval Nisa, dengesini kaybederek suya düştü. Küçük Şevval’in suya düştüğünü gören abla Ayşenur Karabulut, anne Hediye ve teyzesi Havva Kaya, Şevval’i kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmeyen Şevval Nisa, Ayşenur ve Hediye Karabulut ile Havva Kaya, boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, 4 kadının cansız bedenini sudan çıkararak Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Hastanesine kaldırdı.


Gülpınar Köyü Muhtarı Hidayet Baykıt, Şevval Nisa, Ayşenur ve Hediye Karabulut ile Havva Kaya’ının türbe ziyaretine geldiğini ve ziyaretin ardından piknik yaptığını söyledi. Baykıt, “Pikniğin ardından tabaklarını yıkamaya gitmişler. Kızları suya düşmüş, diğerleri kızı kurtarmak için suya girmiş ve 4’ü de boğulmuş” dedi.


Hastane önünde bekleyen yakınları, sinir krizleri geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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