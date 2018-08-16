“PKK Türkiye’nin kaderi olmaktan çıkacaktır"

Sözen, PKK terör örgütünün ilk eylemimi gerçekleştirmesinin üzerinden geçen 33 yıllık zaman zarfında ilk defa PKK’ya bu kadar ağır kayıplar verildiğini söyledi. Sözen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dediği gibi ilk defa sınırlar içindeki örgüt üyelerinin sayıları 750 civarına düştüğünü ve bunların da yakın zamanda etkisiz hale getirileceğini dile getirerek, "Her hafta ortalama 30-40 teröristin etkisiz hale getirildiği bir ortamda en geç Allah’ın izni ile 2019’un sonbaharında PKK Türkiye’nin kaderi olmaktan çıkacak, tarihin çöplüğünde kendisine yer edinecektir. Terörle mücadele tarihimizde bunun kadar olmasa da defalarca PKK terör örgütünü ‘Köprü’ pozisyonuna getirmemize rağmen maalesef ‘Tuş’ etmeyi beceremedik. Tam ‘Tuş’ edip PKK’yı bitirecekken terörün bitmesini istemeyen şer güçleri sözde barış, sözde ateşkes gibi içi boş söylemler kullanmak suretiyle güreşi tekrar ayakta başlatıp tam bitme pozisyonuna gelen PKK’ya yeniden can simidi olmuşlar, PKK’nın yeniden toparlanmasına zemin hazırlamışlardır. İnşallah bu defa durum böyle olmayacak, ‘Köprü’ pozisyonuna getirdiğimiz PKK’nın belini kırıp ‘Tuş’ edeceğiz. Böylece 33 yılın sonunda güreşi sonuçlandırmış olacağız" dedi.

Sözen PKK’yı bitiren etkenleri açıkladı

Ziya Sözen, yıllar sonra PKK’yı bitirme pozisyonuna getiren etkenlerin neler olduğunu da açıkladı. Sözen, bir çok etken olmasına rağmen en önemli etkenleri şöyle sıraladı:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki hükumetimizin terörle mücadeledeki kararlılığı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yıllarca PKK ile mücadele ettiklerini zannettiğimiz PKK ile işbirliği yapan ordudaki ve emniyetteki FETÖ’cülerin temizlenmesi, PKK’nın gerçek yüzünü gören bölge halkının PKK’ya mesafeli durması ve dağa katılımların durması. Bölge halkının devletimizle iş birliği içinde örgüt mensuplarını ihbar etmesi, örgütün başta uyuşturucu olmak üzere gelir kaynaklarının kurutulması, HDP’li belediyelere kayyum atanmasından sonra PKK’ya verilen eleman ve lojistik desteğin kesilmesi. Bölge halkının dilinden anlayan her kademedeki kaliteli yöneticilerin bölgeye atanması, devlet tarafından bölgeye ciddi yatırımların yapılması, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terörle mücadeledeki cesareti, dik duruşu ve kararlılığı. TSK komuta kademesinin kararlı mücadelesi ve bölge halkı ile terörü aynı kefede görmeyerek bölge halkına sıcak ve samimi davranışı, güvenlik korucularının etkin bir şekilde terörle mücadelede silahlı kuvvetlerimize yardımcı olması. Yerli ve Milli Savunma sanayimizin gelişmesi neticesinde üretilen milli ve yerli silahlanın terörle mücadelede etkin olarak kullanılması. Bunların başında İHA ve SİHA’lar gelmektedir. Sınır ötesine yapılan operasyonlar ile sınırlarımızın güvenli hale getirilmesi, derme çatma karakolların yerine tam güvenlikli ve donanımlı kale kollarının yapılması. Daha sayabileceğimiz birçok nedenden dolayı bitirme aşamasına getirdiğimiz PKK’yı ne pahasına olursa olsun, bu defa bitirmeliyiz. Bu defa bu şansı kaçırırsak yıllarca terör belası ile uğraşmak zorunda kalacağız”.