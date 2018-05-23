Polis, asker, vatandaş kardeşlik sofrasında buluştu

İlçenin tüm dinamiklerinin de yer aldığı böyle bir sofrada vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, bu etkinliği geleneksel hale getirip her yıl artarak devam ettirmek istediklerini belirtti.

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde kaymakamlık tarafından verilen iftar yemeğinde ilçede yaşayan 7’den 70’e tüm vatandaşlar, asker, polis ve güvenlik korucularıyla aynı sofrada buluştu. İlçe merkezinde verilen iftar yemeğine Kaymakam Yusuf Osman Diktaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilciler, muhtarlar ve ilçenin önde gelenleri de katıldı. Yaklaşık 700 kişinin buluştuğu etkinlikte heyecan ve coşku hakimdi.

Vatandaşlarla kamu görevlileri bir araya geldi

Bu yıl ikincisi düzenlenen etkinliğe ilişkin konuşan Kaymakam Diktaş, halkla iç içe ve aynı sofrada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. İftarı tüm halkın davetli olduğu bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydeden Diktaş, “Geçen yıl ilkini düzenlemiştik fakat katılım biraz daha azdı. Bu yıl daha güzel bir organizasyonla daha fazla bir katılımla bu iftarı gerçekleştiriyoruz. Bizim ilçemizdeki birlik, beraberlik ve ilçemizdeki vatandaşlarla kamu görevlilerinin bir araya gelmesi açısından çok güzel bir etkinlik oldu. Bütün muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar, asker ve polisimiz ile hep beraber bu iftarı gerçekleştiriyoruz. Ramazan ayının da bereketiyle inşallah Rabbim kardeşliğimizi, birliğimizi, huzurumuzu burada arttırır diye temenni ediyoruz” dedi.

“Çok mutlu oluyoruz”

Gelecek yıllarda bu tür etkinlik sayılarını arttırmayı düşündüklerini vurgulayan Diktaş, “Bizim Hazro’muz gerçekten güzel bir memleket. Hazro insanımız da Hazro gibi gerçekten güzel ve değerli. Biz burada insanımızla beraber, insana dokunarak hizmet felsefesiyle çalışıyoruz. Güvenlik anlamında tedbirlerimizi alıyoruz fakat abartmamak şartıyla. Halkımızla mümkün mertebe iç içe olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Rabbim imkan verirse bunu önümüzdeki senelerde de sayılarını arttırarak gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Rabbim fırsat verdiği sürece biz burada bunları gerçekleştireceğiz. Gerçekten güzel oluyor halkın her tabakasından vatandaşlarımız bir araya gelip, beraber aynı sofrada, aynı menüyle, aynı yemeklerle iftarını açıyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.

Okunan duaların ardından aynı sofrada buluşan yüzlerce kişi orucunu açtı.