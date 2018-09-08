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08 Eylül 2018 12:36

Polis ekipleri izinsiz gösteriye müsaade etmedi

Diyarbakır’da yasaklanmasına rağmen İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından Koşuyolu Parkı’nda düzenlenmek istenen eyleme polis izin vermedi.

Polis ekipleri izinsiz gösteriye müsaade etmedi

08 Eylül 2018 12:36


Dün gece geç saatlerde eylemin yapılacağı parka giriş çıkışları kapatan polis, parkın etrafını da bariyerlerle kapattı. İHD Diyarbakır Şubesinde toplanan yöneticiler ve beraberindekiler, açıklamayı şube binası önünde yapmak istedi. İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan ve Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici ile HDP’li bazı milletvekillerinin de bulunduğu grup, bir süre polisle görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından güvenlik güçleri, STK temsilcileri ve milletvekillerinin bina girişinde açıklama yapmasına izin verdi. Grup, daha sonra şube binasına geçerek basın açıklamasını içeride gerçekleştirdi.




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