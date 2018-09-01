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01 Eylül 2018 13:11

Polis, kayıp yakınlarının eylemine izin vermedi

Diyarbakır’da kayıp yakınları tarafından düzenlenmesi planlanan eyleme güvenlik güçleri izin vermedi.

Polis, kayıp yakınlarının eylemine izin vermedi

01 Eylül 2018 13:11


Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda kayıp yakınları tarafından her hafta düzenlenen eyleme, polis izin vermedi. Sabah saatlerinde eylemin yapılacağı parkı boşaltıp, giriş çıkışları kapatan güvenlik güçleri, eylem için alana gelmek isteyen kayıp yakınlarını HDP’li milletvekillerini parka almadı.


İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ile bir süre görüşen güvenlik güçleri, valilik tarafından eylemin yasaklandığını söyledi. Bu sırada bir polisin HDP Iğdır Milletvekili Habib Eksik’i tanımaması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.


Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.




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