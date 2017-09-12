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12 Eylül 2017 10:50

Polis zırhlı aracı sivil araçla çarpıştı

Diyarbakır’da, polis zırhlı aracı ile sivil araç çarpıştı.

Polis zırhlı aracı sivil araçla çarpıştı

12 Eylül 2017 10:50

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Olay, Bağlar ilçesinde bulunan Sunay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde devriye gezen zırhlı polis aracı, Sunay Caddesi üzerinde geçerken plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı. Sivil araç çarpmanın etkisi ile refüje çıkıp durabilirken, sürücü çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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