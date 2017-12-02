Prefabrik anaokullarının ilki açıldı

Bismil Belediyesi tarafından okul öncesi eğitime destek amacıyla 12 kırsal mahalleye yapılan prefabrik anaokullarının ilki Kurudere Mahallesinde açıldı. Açılışa, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Yol Kontrol Sorumlusu Osman Avşar, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri ile birlikte mahalle sakinleri katıldı. Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, anaokulu açılışının yapılacağı yere geldiğinde çocuklar tarafından büyük sevgiyle karşılandı.

“Eğitimin her kademesine destek veriyoruz”

Açılış kurdelesini mahalle sakinleri ile birlikte kesen Başkan Gülenç, sınıfları dolaşarak çocuklar ile bir süre sohbet edip fotoğraf çekti. Bu okul ile mahallenin anaokulu ihtiyacını karşılamış olduğunu söyleyen Başkan Gülenç, okul öncesinden başlayarak, eğitimin her kademesinde öğrencilere destek vereceklerini söyledi. Başkan Gülenç, "İlçemizin anaokulu ihtiyacını karşılamak için belediye olarak 12 farklı mahallemize anaokulu yapımları devam ediyor. Anaokulu olmayan mahallelerimize prefabrik anaokulu inşa ederek hem okul öncesi eğitime katkı sağladık, hem de minik öğrencilerimize destek verdik. Bu sayede köylerde anaokullarına gidemeyen çocuklarımıza bir kapı daha açtık. En değerli yatırım, çocuklara yapılan yatırımdır. Eğitime yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Gülenç’e eğitime desteği için plaket

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, Bismil Belediyesine 10 aydır kayyum atandığını ve bu süre içerisinde Bismil Belediyesi’nin eğitime çok ciddi yatırımlar yaptığını belirterek bu katkılarından dolayı Belediye Başkanı Turgay Gülenç’e teşekkür ederek, katkılarından dolayı plaket verdi.