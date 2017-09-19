Prefabrik okulda eğitim mücadelesi

Okulda, su, elektrik ve kış aylarında ısınma problemi yaşanırken, öğrenciler yeni bir okul yapılmasını istiyor.

Diyarbakır’ın eski Hani yolu üzerinde Büyükakören köyüne bağlı Aksalkım mezrasında 21 öğrencisi bulunan Aksalkım Köyü İlkokulu, eskidiği ve yıkılma tehlikesi olduğu için 4 yıl önce boşaltıldı. Okul bir süre sonra yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle yıktırılırken, öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmesi için bahçesine birer derslikli iki prefabrik ile iki adet prefabrik tuvalet yerleştirildi. Yıkılan okulun molozlarının bahçe içerisinde kaldığı, fosseptik çukurunun açık olduğu alanda prefabriklerde ders gören öğrenciler büyük güçlükler çekiyor. Su, elektrik ve kış aylarında ısınma problemi yaşanan prefabriklerde eğitim gören öğrenciler, tuvaletlerinin temizliğini bile kendilerinin yaptığını belirterek, öğrenciler yeni bir okul yapılmasını istedi.

“Yeni okul istiyoruz”

Dördüncü sınıf öğrencisi Şeval Erdal, okul bahçesindeki molozlar yüzünden okulun arka tarafında oyun oynadıklarını söyledi. Erdal, “Diğer tarafta oynuyoruz. Hocalar bize orada oynamamızı söylüyor. ‘Diğer tarafta oynayın burası taştır düşüyorsunuz’ diyorlar. Sınıflarımız kalabalık. Yeni bir okul istiyoruz. Üç katlı bir okul olmasını istiyorum. Prefabrik tuvaletleri kullanıyoruz. Dördüncü sınıf öğrencileri tuvaleti yıkıyor” dedi.

“Tuvaletleri biz yıkıyoruz”

Dördüncü sınıf öğrencilerinden Diyar Umutlu, kışın sobayla ısındıklarını ve tuvalet temizliğini de arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarını belirtti. Umutlu, “Sobayla ısınıyoruz. Odunları öğretmenimiz getiriyor. Tuvaletlerde su çok az geliyor. Çocuklar temizliyor tuvaletleri. Biz temizliyoruz. Fırçayla temizliyoruz tuvaletleri. Yerimiz olmadığı için bahçedeki ağacın altında oynuyoruz. Yeni bir okul yapılmasını istiyoruz. Büyük bir okul yapılmasını istiyoruz. Büyüyünce öğretmen olup çocuklara ders vermek istiyorum” dedi.

“Sobayı öğretmenimiz yakıyor”

Dördüncü sınıf öğrencilerinden Müslüm Umutlu, kışın sobayla ısınmaya çalıştıklarını anlatarak, “Sobayı öğretmenlerimiz yakıyor. Oyun alanımız o ağacın önü. Burası hep taş olduğundan orda oynuyoruz. Tuvalet suyu biraz yavaş akıyor. Tuvalet temizliğini biz yapıyoruz. Fırçayı alıyoruz hepsini temizliyoruz. Arkadaşlarım da yardım ediyor. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum” ifadelerinde bulurdu.

“Konteynırda ders görüyorlar”

Büyükakören Köyü Muhtarı Mustafa Aslan ise eski binanın 2-3 yıl boş kaldığını anlatarak, “2-3 yıldır bu konteynırlarda ders veriyor hocalar. Şimdi yıktık yeni bir okul yapılmasını istiyoruz” dedi.