Prof. Dr. Ahmet Kılıç: “Dicle Vadisi Projesi yeniden ele alınmalı”

Dr. Ahmet Kılıç, Dicle Vadisi Projesinin Dicle Nehrinde yaşayan pek çok türe olumsuz etkilerinin olduğunu belirterek, “Eğer biz UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi içerisinde olan Hevsel Bahçelerini korumak ve yaşanabilirliğini devam ettirmek istiyorsak bu projeyi yeniden ele almamız lazım” dedi.

Dr. Ahmet Kılıç, Dicle Vadisi Projesi kapsamında Dicle Nehrinin kimi yerlerde 150 metre genişletildiğini ve nehrin su seviyesinin düşmesine bağlı olarak doğal yapının da bundan olumsuz etkileneceğini söyledi. Nehrin su seviyesinin 1 metreden kimi yerlerde neredeyse 15 santimetreye kadar indirildiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıç, “Bu haliyle biyoçeşitliliğe, Dicle Nehrinde yaşayan pek çok türe olumsuz bir etkisi söz konusu. Eğer biz UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi içerisinde olan Hevsel Bahçelerini korumak ve yaşanabilirliğini, sürdürebilirliğini devam ettirmek istiyorsak bu projeyi yeniden ele almamız lazım” diye konuştu.

“Küçük müdahaleler olabilir”

Dicle Nehrine, doğal yapıyı değiştirmemek şartıyla küçük müdahaleler yapılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, “Mevcut kıyıya düzenleme, koruma amacıyla müdahale edebilirsiniz. Çevre kısımlarında yürüme parkurları, bisiklet parkurları, oturma yerleri, rekreasyon alanları ya da çay bahçeleri yapılabilir ama bu doğal yapıyı fazla değiştirmemek şartıyla olabilir. Nehir aynı zamanda Diyarbakır’a ekoturizm yönünden büyük bir katkı sunar. Bizim UNESCO mirası içinde olan Hevsel Bahçelerine yapacağımız müdahaleler doğaya olan imajımızı özellikle dünya çapında olumsuz yönde etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

“Proje yeniden ele alınmalı”

Bu projenin yeniden ele alınması gerektiğini savunan Prof. Dr. Kılıç, şunları kaydetti:

“Rehabilite edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde burada nehir özelliği olmadığı için kanal benzeri bir yapıya dönüşmüş olacak. Bizim bu doğal yapıyı korumamız lazım. Bu projede özellikle nehir yatağının genişletilmesi ile daha olumsuz durumların yaşanabileceğini düşünüyoruz. Mevcut türlerimiz, kuş türlerimiz, memeli türlerimiz, bitki türlerimiz, sürüngenlerimiz, böceklerimiz var. Bizim bunların çoğunu kaybetmemiz söz konusudur. Bunları korumak için Dicle Vadisi projesini yeniden değerlendirmemiz lazım. Bu haliyle olumsuz bir görüntü sağlıyor. Ülkemizin imajına da Diyarbakır’a da olumsuz bir durum sergiliyor. Yetkililerinin bu konuda hassasiyet göstereceğine, aklıselimin ön plana çıkacağına olan inancımı sürdürmek istiyorum.”