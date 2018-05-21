Prof. Dr. Fışıloğlu’ndan genç psikologlara eğitim

Dr. Hürol Fışıloğlu, Diyarbakır’da genç psikologlara eğitim verdi.

Dr. Hürol Fışıloğlu, genç psikologlarla bir araya geldi. Aile ve Çift Terapisi kapsamında Diyarbakır Persona Psikoterapi Eğitim ve Danışmanlık merkezinde düzenlenen eğitime, Fışıllıoğlu’nun yanı sıra Uzman Psikolog Sadık Sun, Persona Psikoterapi Eğitim ve Danışmanlık merkezi yöneticileri Psikolog Melek Demir, Fatma Yücel ve psikolog ile psikolog adayları katıldı.

Yaklaşık 5 gün süren eğitimlerde Fışıllıoğlu, evli çiftlerle ilgili önemli noktalara değindi. Evlilikte “O benim ailemle görüşmüyorsa ben de onun ailesiyle görüşmeyeceğim” şeklinde tepkisel kararların yanlış olduğunu ve bunun sorunları çoğu zaman daha da artırabildiğini vurgulayan Fışıllıoğlu, “Çiftler birbirlerini anlamak istemiyorlar, birbirlerini anlamaktan korkuyorlar, anlamaları halinde hak vereceklerini düşünüyorlar. Anlamak ile hak vermek farklıdır. Partnerimizi anlayabiliriz ama bu ona hak vereceğimiz anlamını taşımıyor. Çiftler iletişim kurarken duygularından ziyade fikirlerini/düşüncelerini ön planda tuttukları için tartışmalar yaşanıyor. Oysaki yaşadıkları olaylara yorum yapmak yerine yaşanılanların kendisinde hangi duyguları oluşturduklarını konuşsalar tartışmalar yaşanmayacak. Evlilikte evli olduğunuz kişi ile kurduğunuz yuva ailenizdir. Kişinin kendi anne, baba ve kardeşleri evlendikten sonra kök aile olmaktadır. Ama ne yazık ki evlendikten sonra bile kök aileyi birincil aile olarak gören çiftler vardır. Bu da problemlere yol açmaktadır” dedi.

Program sonunda eğitimine tamamlayan psikologlara sertifikaları verildi.