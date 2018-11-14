Prof. Dr. Tuzcu: “Her 7 kişiden biri şeker hastası”

Dr. Alpaslan Tuzcu, dünyada ve Türkiye'de her geçen gün şeker hastalığının artığını ve yapılan en son araştırmalara göre her yedi kişiden birinin şeker hastası olduğunu belirtti.

Diyarbakır Silvan Kültür Evi konferans salonunda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Silvan Kaymakamlığınca, “14 Kasım Dünya Diyabet Haftası” nedeniyle konferans düzenledi. Konferansa Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. Alpaslan Tuzcu, son yıllarda yanlış beslenme ve beslenme düzenin değişmesi sonucu şeker hastalığın da artış meydana geldiğini belirterek, Türkiye'de bu oranın yüzde 14'lere kadar yükselerek yaklaşık her 7 kişiden birinin şeker hastası olduğunu söyledi. Tuzcu, “Şeker hastalığı kontrol altına alınmaması durumda hayati riski fazla olan hastalıklara yol açabilir. Şeker hastalığını mutlaka kontrol altına almak gerekir aksi takdirde Kalp ve damar rahatsızlığı, böbrek rahatsızlığı, ayak ve bacaklarda oluşan yaralar, göz bozukluğu gibi insanın yaşam kalitesini düşüren önemli rahatsızlıklar meydana gelebilir, şekeri kontrol altına almak elimizde sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak şekeri rahatlıkla kontrol altına alabiliriz” dedi.