"Profesyonel olmayan iletişim zarara neden oluyor"

Günümüzde normal bir insan her gün yüz milyonlarca mesaja maruz kaldığını ifade eden uzmanlar, bu mesajların sınırlı kapasitedeki insan algısını hedefleyerek amacına ulaşmaya çalıştığını dile getirdi. Marka ve İletişim Danışmanı Subbrand Marka ve Reklam Ajansı Başkanı Mustafa Solmaz, özellikle siyasilerin iletişim platformlarını profesyonel olmayan bir şekilde kullanıldığında seçmende yer etmiş olan kişisel algılarına da zarar verdiğini kaydetti. Solmaz, "İletişim insanın olmazsa olmazı. Özellikle siyasi arenada son 15 yıldır çok yoğun bir hacme ulaştı çünkü bu yolla seçmenler tercihlerini belirliyor ya da siyasiler tercihlerde yer almaya çalışıyor. Peki gerçekten kontrolsüz ve amacına uygun olmayan iletişim işe yarıyor mu? Bu sorunun cevabı aslında çok net olarak hayırdır. Öncelikle iki şey çok önemlidir. Birincisi insan algısı sizin tahminlerinizden de fazla sınırlıdır. İkincisi sınırlı ve seçici geçirgen bu algıyı etkilemek profesyonellerin gözetiminde yapılmalıdır. Aksi taktirde yapılan iletişim çalışmaları sadece sonuçsuz kalmaz, bu bozuk iletişimi sergileyen kişiye de büyük zarar verir. İletişim hedef odaklı ve insan beyninin dünyayı anlama, anlamlandırma şekline uygun olarak kurgulanmalı ve sergilenmelidir. Fakat özellikle siyasette profesyonellerden faydanılmadan yapılan bir çok çalışma iletişim adı altında bir iletişim çöplüğü oluşturma faaliyeti haline gelmiştir. Kontrolsüzce yapılan seçmen temasları, her dakika ve saat sosyal medyadan yapılan tekdüze paylaşımlar, her yerden çekilerek amaçsızca servis edilen binlerce fotoğraf, seçmene mesaj verme ve bunu pekiştirme kaygısı olmadan yapılan açıklama ve konuşmalar gibi iletişim çöplüğünün başlıca argümanlarını oluşturuyor. Siyasiler sürekli her iletişim kanalından bir şeyler söyleme derdi ve çabası içinde. Seçmen ise şöyle diyor ‘Senin ne söylediğinle ilgilenmiyorum çünkü önemli olan benim ne söylediğim'. Temelde siyasilerin unutmaması gereken noktalar öncelikle iletişim için bir uzmanla çalışmaları ancak gerçek bir uzmanla. İkincisi iletişimin tek taraflı beyanlarla olmayacağı ve kitleyi çok iyi dinleyip analiz etmeleri gerekliliği, üçüncü olarak fotoğraf paylaşırken 2-3 hatta 4 kere düşünmeleri ve görsel zekayı önemsemeleri, dördüncü olarak sürekli konuşma ve paylaşım yapmadan hedef ve mesaj odaklı paylaşımlara özen göstermeleri. Konu tabii ki daha uzun ama çok paylaşım, çok laf, çok resim veya çok ekranlarda yer alma bir süre sonra insanların sizi algılamamasına yol açar. İletişimde oluşan bu hissizlik; bir odaya girdiğinizde aldığınız rahatsız edici kokunun bir süre sonra, koku duyunuzun duyarsızlaşmasıyla, artık o kokuyu hissetmemenize benzer” dedi.