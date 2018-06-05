Prostat kanserinin en sık görülen 7 işareti

Dr. Abdullah Gedik, prostat kanserinin erkeklerde ortaya çıkan kanserler arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, özellikle ailesinde birinci derece yakını prostat kanseri olan kişilerin 40 yaşından sonra, ailesel geçmişi bulunmayanların ise 50 yaşla birlikte yıllık prostat muayenelerini ve kan tahlillerini düzenli olarak yaptırması gerektiğine dikkat çekti.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Abdullah Gedik, prostat kanserinin erken teşhisi ve en belirgin 7 belirtisi hakkında bilgi verdi. Prostatın, erkeklerde ergenlik dönemden itibaren büyüyerek görev yapmaya başlayan ve 25 yaşa kadar fonksiyonları artan, sonrasında da faaliyetinde yavaş yavaş azalma görülen bir organ olduğunu anlatan Gedik, ‘Prostat hastalıkları genç ve orta yaşlarda daha çok iltihabi hastalıklar olarak kendini gösterebilir. İleri yaşlarda ise büyümeye bağlı olarak iyi huylu büyüme ve prostat kanseri oluşabilir. Prostat hastalıkları ve kanserleri, her pasta için farklı seyir gösterir. Özellikle iyi huylu prostat büyümesi bazen hastada herhangi bir soruna neden olmazken, prostat kanseri ise erken dönemde tespit edilmediğinde yaşamı tehdit edici sonuçlar oluşturabilir” dedi.

“Prostat kanseri sinsice ilerleyebilir”

Prostatta meydana gelen ve kanser olmayan büyümelerin kısaca BPH olarak tanımlandığını anlatan Gedik, “Prostatın büyüyerek idrar akışını yavaşlatmasına ya da tamamen tıkanmasına yol açan BPH, idrar yolu iltihabının gelişip ilerlemesine ve kanama olasılığının artmasına neden olabilir. Prostat kanseri ise sessiz ve sinsi seyreden bir hastalıktır. Özellikle 40 ve 60 yaşları arasında sık görülen hastalık, çok hızlı bir şekilde ilerler ve hastanın yaşamını tehdit edebilir. 70 yaşından sonra saptanan vakalar ise daha yavaş ilerler. Hastada idrar yolu şikayetleri, hastalığın ileri evresinde ortaya çıkar. İdrar yolu sorunları nedeniyle doktora başvuran kişilerde, kanser hastalığının genelde ileri evreye ulaşmış olduğu görülür” diye konuştu.

“Prostat kanserinin bu belirtilerine dikkat”

Gedik,sık sık idrara çıkma ve idrar yaparken yaşanan zorluk, idrar akışında yavaşlama ve tuvalet ihtiyacı sonrası tam olarak idrarı yapamama hissi, menide ya da idrarda kan görülmesi, boşalma esnasında ağrı, kasık bölgesinde rahatsızlık hissi, kemiklerde ağrı ve sertleşme sorunlarının prostat kanserinin en önemli belirtileri olduğunu belirterek, bunlara dikkat edilmesini istedi.

“Elle muayene kanserin erken teşhisi için önemli”

Prostat kanserinin, erken evrede yakalandığında tedavi başarısı yüksek kanser türleri arasında yer aldığına işaret eden Gedik, şunları söyledi:

“Prostat kontrolünde total PSA (Prostat Spesifik Antijen) seviyesinin ölçülmesi ve rektal yoldan prostatın muayenesi önemlidir. Bu şekilde prostatın büyüklük ve kıvamı açısından değerlendirilmesi de mümkün olur. Çünkü prostatın sertliği kanser açısından uyarıcı bir bulgu olup bu sertliği tespit etmenin elle muayene dışında bir yolu şuan için yoktur. Bunun yanında hastadan gerekli görüldüğünde idrar tetkiki, kreatinin ve idrar akımının hızının ölçümü, ultrasonografi ve PSA’nın diğer alt tipleri ile ilgili tahliller de istenebilir.”