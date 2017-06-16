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16 Haziran 2017 11:22

PTT personelleri iftarda buluştu

PTT Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeği Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü personelini bir araya getirdi.

PTT personelleri iftarda buluştu

16 Haziran 2017 11:22


Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeği bir otelde verildi. PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik önderliğinde, genel müdür yardımcıları ve yönetim kademesiyle ülkenin 81 vilayeti ve 82 PTT Başmüdürlük personellerinin katılımıyla her yıl geleneksel olarak yapılması planlanan ’Ramazan ayı iftar yemeği buluşmaları’ Diyarbakır’da devam etti. İftar yemeğine PTT Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca ile Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü personeli ve aileleri katıldı. Yemeğin ardından bir açıklama yapan Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca, 40 bin çalışanı olan ve geçen yıl 550 milyon lira kar elde eden bir kurum olduklarını belirterek, bunu gerçekleştirirken sürekli hizmet kalitelerini arttırdıklarını dile getirdi. Karaca, "PTT Genel Müdürlüğü 2014 yılından itibaren girdiği yeni yapılanma sürecinde, çağın gereklerine göre hızlı bir şekilde kararlar almaktadır ve sürekli kendini yenileyen, gelişen, yön veren bir şirket konumuna gelmiştir" dedi.




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