PTT’den Anneler Günü’ne özel indirim

Diyarbakır PTT Başmüdürü Mevlüt Demirkıran, “PTT olarak hayatın her alanında vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz, tüm özel gün ve bayramlarda olduğu gibi Anneler Günü’nden önceki 5 iş günü kargo ve kurye gönderilerinde yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Kargoda yapılan indirimin yanı sıra Anneler Günü münasebetiyle, okullarda çocuklarımıza ücretsiz mektup zarfı ve kağıdı dağıtıyoruz. Ayrıca yine PTT’nin ücretsiz olarak verdiği ‘PeTTe’ oyunlarını da yavrularımıza dağıtıyoruz. Bu vesileyle tüm annelerimizin anneler gününü en içten duygularımla kutluyorum” dedi.