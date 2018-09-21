PTT'ten Sur'a özel pul

PTT Genel Müdürlüğünün 2005 yılında pulculuk ve filateliyi sevdirmek için gerçek veya tüzel kişilerin talebi üzerine başlattığı kişisel pul uygulamasıyla Sur'un tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıtmayı amaçlayan Sur Belediyesi, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürlüğü tarafından basılan kişisel pulları teslim aldı.

Sur'un tarihi ve turistik mekanlarını içeren Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami, Diyarbakır Surları, On Gözlü Köprü, Gazi Köşkü ve Behram Paşa Camisi objelerinden hazırlanarak bastırılan pullar Pazarlama ve Satış Sorumlusu Önder Şanlı ve Menal Tümür tarafından Sur Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi'ye teslim edildi. Sur ilçesinin tanıtımına önemli bir katkı sunacak kişisel pullarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Vekili Çiftçi, “Yaptırmış olduğumuz kişisel pullar ile Sur ilçemizin tarihi ve kültürel güzelliklerini ülkemize ve dünyaya tanıtmış olacağız. Yapılan bu güzel çalışma sayesinde sur ilçemiz hak ettiği değere kavuşacaktır. Bu vesileyle kişisel pulların basımı konusunda emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.