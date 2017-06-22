Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılara sıkı denetim

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla gıda üreten, satan ve depolayan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayının ilk yarısında fırın, yemekhane ve marketleri denetleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayramlarda sıkça tüketilen gıda maddelerinden biri olan tatlı ürünlerinin imalatını ve satışını yapan iş yerlerini sıkı bir şekilde denetliyor. Yenişehir ilçesi Şehitlik Semti’nde bulunan Tatlıcılar Sitesindeki imalathaneler, “tatlı yapımında kullanılan gıdaların sağlıklı olup olmadığı, son kullanma tarihleri, depo olarak kullanılan bölümlerin mevzuata uygunluğu, iş yeri ve imalathanelerde çalışan personellerin hijyen kurallarına uyup uymadığı, mekanın fiziki koşulları” bakımından denetlendi.

Gerekli uyarılar yapılıyor

Ekipler, ayrıca denetimlerde iş yerindeki lavabo, banyo, WC, personellerin kılık kıyafetleri ve kişisel temizlik konularında uyarılarda bulunuyor. Denetimler esnasında ekiplere refakat eden işyeri yetkilisine gerekli uyarılar ve eksiklikler bildiriliyor.

420 işyeri denetlenecek

Vatandaşların güvenli gıda ürünlerine ulaşabilmeleri amacıyla iş yeri ve imalathanelerde gıda ürünleri mevzuatına uymayanlara cezai işlem uyguluyor. Ramazan Bayramı öncesi ekipler çalışmalarını sıklaştırarak kent merkezinde tatlı satışı yapan ve imal eden toplam 420 iş yerini sıkı bir şekilde denetleyecek.