Rektör Gül iftarda basın mensuplarıyla bir araya geldi

Dr. Talip Gül, Diyarbakır’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Dr. Talip Gül, Diyarbakır’da görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi. Üniversite Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Ali Kemal Kadiroğlu, Genel Sekreter Dr. Kenan Yakuboğlu ve yerel ile ulusal basın temsilcileri katıldı. İftar yemeğinden sonra konuşan Rektör Gül, basın mensuplarıyla Türkiye’nin göz bebeği olan Dicle Üniversitesinde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. Yemeğe katılan tüm basın mensuplarına teşekkür eden Gül, “Diyarbakır çok farklı bir kent. Çünkü Diyarbakır çok kadim bir kent. 13 bin yıllık geçmişi olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Bu kentin kıymetini bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Ramazan aylarında bu kentlerin önemi daha da ortaya çıkıyor. Diyarbakır’daki Ramazan mevsimini başka birçok ilde bulamayabiliriz. Ben birçok ilde yaşadım, kaldım. Bazen Ramazan’da gidiyorum ama Diyarbakır’daki bu atmosferi, hele Ramazan ayındaki bu atmosferi başka şehirlerde az bulabilirsiniz. Belki İstanbul’da bu havayı bulabilirsiniz ama Diyarbakır böyle bir kent. Dicle Üniversitesi de Diyarbakır’ın ve bölgenin, ülkemizin en önemli üniversitesi. Bizde bu üniversitenin yöneticileri olarak bugün sizlerle bir araya geldik ve bu beni gerçekten mutlu etti. Katılan tüm herkese çok teşekkür ederim” dedi.