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29 Kasım 2017 15:14

Rektör Gül öğrencilerle bir araya geldi

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Gül öğrencilerle bir araya geldi

29 Kasım 2017 15:14

Dr. Talip Gül, öğrencilerle söyleşiler kapsamında Fen Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldi.


Fen Fakültesi Amfisinde yapılan söyleşide Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet ONAY, Rektör Gül’e fakülte ile ilgili bir brifing verdi. Fen Fakültesinde 867 lisans, 263 yüksek lisans, 98 doktora öğrencisinin bulunduğunu belirten Onay, 32 profesör, 16 doçent, 6 yardımcı doçent ve 21 araştırma görevlisi bulunduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu ile beraber öğrencilerle bir araya gelen Gül, öğrencilerle iletişimi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Her fakültede öğrencilerle bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Gül, “Öğrenciler olmazsa, Üniversite olmaz. Öğrenci yoksa öğretim üyesi yoktur. Öğrenci bir eğitim yuvası için her şeydir. Bizlerin tek amacı sizlere daha iyi hizmet verebilmektir” dedi.


Çağdaş ülkelerin en dinamik unsurunun üniversiteler olduğunu, gelişmiş ülkelere bakıldığında üniversite sayılarının fazlalığının göze çarptığına değinen Gül, bilimin yuvası olan üniversitelere çok önem verilmesi gerektiğini belirtti. Gül, “Ben öğrencilik yıllarımda, asistanlıktan Yardımcı Doçent olduğum döneme kadar rektörü hiç görmedim. Sizler bu konuda çok şanslısınız. Biz sadece öğrenci odaklı olmayı amaçladık. Öğrencilerle sürekli temas halindeyiz. Hangi öğrenci rektörlüğe gelirse gelsin onlarla ilgilenir, sorunlarını dinleriz” diye konuştu.


Rektör Gül, daha sonra, öğrencilerin üniversite hayatından beklentilerini, yurt, barınma, servis olanakları ve öğrencilerin yemek konuları hakkındaki sorunlarını dinledi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Gül, çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.




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