Resim kursu üniversitenin yolunu açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde özel yetenek ve hobi amaçlı açtığı karakalem resim kursu öğrencilere üniversitenin yolunu açtı. Karakalem resim kursuna devam eden 15 öğrenciden 11'i üniversite sınavlarında Temel Yeterlilik Testi (TYT) baraj puanını aşarak özel yetenek sınavına girmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi tarafında ücretsiz verilen kurslarda 11 öğrenci çeşitli üniversitelerin resim- iş öğretmenliği bölümüne yerleşti.

Ağırlıklı olarak 3 aylık yaz döneminde devam eden kurslarda öğrenciler, cansız obje, canlı obje ile canlı model çizimleri, perspektif, figür, mekan ve tasarım çizimleri başlıklarında eğitim aldı. Resim kursunda ayrıca kursiyerlerin el becerilerini, görsel algılarını ve hayal güçlerini geliştirmeye yönelik çalışmalarda yapıldı.

20 kursiyer eğitimlerini tamamladı

Özel yetenek sınavları dışında karakalem kursuna hobi amaçlı devam eden 20 kursiyerde eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2019 eğitim döneminde de Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda ücretsiz karakalem resim kursu açacak.