Resme olan merakını mesleğine yansıttı

Müşterilerinin kafasına çeşitli şekiller çizen Ağırbaş, başta farklı görünmek isteyen çocuk ve gençlerden olmak üzere yoğun ilgi görüyor.

CCrystal Angel ve Eurasia Cup Saç Festivali’ne, CMC CAT Milli Takımı bünyesinde katılan ve Türkiye’ye ‘Master Class Show’ ödülünü kazandıran takımda yer alan Diyarbakırlı Berber Ömer Ağırbaş, yıllar önce gittiği resim kursundan öğrendiklerini mesleğine yansıttı. Tuvale çizdiği resimleri müşterilerinin kafalarına aktaran Ağırbaş, kentte başta çocuk ve gençlerden olmak üzere yoğun ilgi görüyor.

10 yılı aşkındır tribal çizim yaptığını belirten berber Ağırbaş, "22 yıldır baba mesleğini yapıyorum. Yıllar önce resim kursuna gittim ve resim kursunda öğrendiklerimi saça uygulayarak tribal kesimi ön plana çıkardım. Çizim aşamalarında ilk önce baya bir zorlandım. Saçta şekil çıkarmak çok zor, zamanla renkleri kullanarak ve figürleri çizerek tribal kesimleri ön plana çıkardım. Şu anda profesyonel düzeyde tribal çizim yapabiliyorum” dedi.

"Tribal model olarak önümüzdeki dünya şampiyonasına girmeyi düşünüyorum"

Çizimlerini ilk yaptığı zamanlarda çevrenin hoş karşılamadığını ifade eden Ağırbaş, "Çizip gönderdiğim kişiler aile tepkisi görüyordu. Sonradan vatandaşlar beğendi. Gençlere hitap ettiğimiz için gençler çok fazla kesim yapıyor. Tribal model olarak önümüzdeki dünya şampiyonasına girmeyi düşünüyorum. Fantastik kesimde tribal model kullanılıyor, Kasım ayında dünya şampiyonasında Diyarbakır ve Türkiye’yi temsilen orada bulunacağım" diye konuştu.

Saçına Türk bayrağı ve Atatürk resmi çizdiren Hamza Eker, vatanını ve milletini çok sevdiğini göstermek için bu çizimleri yaptırdığını dile getirdi. Eker, güzel tepkiler aldığını da kaydetti.

Ağırbaş, babasının 5 yıldır saçında resimler çizdiğini belirterek, tribal kesimin hoşuna gittiğini ve insanların dikkati üzerine çektiğini anlattı.