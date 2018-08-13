Riskli ameliyat sonrası bir günde ayağa kalktı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde ikamet eden 42 yaşındaki Aklime Pekedis karın ağrısıyla şikayetiyle bir süre önce hastaneye gitti. Rahminde miyom tespit edilen Pekedis’e rahmin alınabileceği ve ameliyatın riskli olabileceği söylenerek ameliyat edilmedi. Çocuk sahibi olmak isteyen Pekedis, eşiyle birçok merkeze giderek tedavi yollarını aradı. Gittikleri merkezlerde aynı yanıtı alan çift, tavsiye üzerine Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in Diyarbakır’da bulunan kliniğine geldi. Pekedis’in yapılan muayenesinde rahminde tespit edilen 10 santimlik miyom rahim ve yumurtalıklarına zarar verilmeden çıkarıldı. Sağlığına kavuşmanın sevincini yaşayan Pekedis, şimdi çocuk sahibi olmanın hayalini kuruyor.

“Çocuk isteği olduğu için ameliyat riskliydi”

Aklime Pekedis’in yapılan muayenesinde ciddi anlamda miyom tespit ettiklerini ve Pekedis’in çocuk yapma isteği nedeniyle de ameliyatın riskli olduğunu belirten Doç. Dr. Hakan Çoksüer, “Hastaya, gittiği birçok merkezde ameliyatın çok riskli olduğu ve buna bağlı olarak ameliyatı yapamayacaklarını dile getirmişler. Çünkü hastanın çocuk isteği mevcut. Aklime hanım bize geldiğinde ultrason değerlendirmesini detaylı yaptıktan sonra kendisine riskleri anlatarak ona göre ameliyata aldık. Ameliyat esnasında baktığımızda gerçekten de diğer merkezlerdeki hekim arkadaşların dediği gibi rahmin içerisinde ciddi anlamda yapışıklıklar vardı. Özellikle karın duvarındaki zarlar birbirine yapışmıştı. Rahim ve tüpler hepsi birbirinin içerisine girmişti. Daha önce geçirdiği bir enfeksiyon da mevcuttu. Hiçbir şekilde rahim ve yumurtalıklarına zarar vermeden bu ameliyatı gerçekleştirdik ve şuanda temennimiz çocuk sahibi olması. Çünkü altta yatan sebep miyomdu. Bundan sonra çocuk sahibi olacağına inanıyoruz” dedi.

Doktorların ameliyatı tehlikeli gördüğünü ve Doç. Dr. Hakan Çoksüer’i önerdiklerini ifade eden Aklime Pekedis, “Ur varmış. Bizi buraya gönderdiler. Bir günde ayağa kalktım. Çok şükür şimdi iyiyim” diye konuştu.