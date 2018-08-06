Rüyaydı gerçek oldu

Dernek, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ismiyle faaliyetlerine devam edecek.

Daha çok, halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen Epidermolysis Bullosa hastalığıyla dünyaya gelen çocuklar ve aileleri ile dayanışmak için açılan Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, isim değişikliğine gitti. Kendilerinin geliştirdiği bir diyet yöntemi ile kelebek hastalığının tedavisinde yüzde 90’a yakın bir başarı yakalayan dernek, ismindeki rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile faaliyetlerine devam edecek olan yönetim, tıbben tedavisi olmayan hatalığa kapılanlara yardım etmek için çalışma yürütecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, dernek olarak kelebek hastası çocuklar ve ailelerine önemli hizmetler verdiklerini söyledi. Çalışır, “Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği isim değişikliğine gitti. Derneğin isminde bulunan rüya kelimesini biz gerçeğe dönüştürdük. Kelebek hastası çocuklar için geliştirdiğimiz bir diyet sayesinde çocuklarımızın yüzde 90’ında bir gelişim gördük. Bu çalışma ile tıbben tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavisi için bir çalışma başlattık ve önce derneğimizin ismini değiştirmeye karar verdik. Derneğimiz, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ismiyle kaldığı yerden hizmetlerine devam edecek. Bundan sonraki çalışmalarımızın içinde kelebek hastası çocuklar yine olacak fakat, tıbben tedavisi olmayan hastalıkla mücadele eden hastalar ve ailelerine de kucak açmış olacağız” dedi.