Sağlık Bakanlığı devreye girdi, 10 bin kilometre uzaktan getirildi

Çalışmak için gittiği Liberya'da geçirdiği iş kazası sonucu vücudunda 3 ve 4. derece yanıklar oluşan Eşref Aydoğan, tedavi için Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yaklaşık 10 bin kilometre uzaklıkta bulunan Liberya'dan Diyarbakır'a getirildi.

Motor tamiri işi ile uğraşan Diyarbakırlı Eşref Aydoğan, çalışmak için bir süre önce Liberya'ya gitti. Yaklaşık bir hafta önce tamir esnasında jeneratörden fışkıran sıcak su nedeniyle Aydoğan'ın vücudunda 3. ve 4. derece yanıklar oluştu. Vücudunun yaklaşık yüzde 40'ı yanan Aydoğan, Liberya'da bir hastanede yaklaşık bir hafta boyunca tedavi gördü. Memleketinde tedavi görmek isteyen ve durumu yetkililere bildiren Aydoğan için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Uzman ekip eşliğinde Liberya'dan uçakla önce İstanbul'a ardından da Diyarbakır'a getirilen Aydoğan, Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastaneleri Yanık Merkezinde tedavi altına alındı.

“Hastanın talebiyle Sağlık Bakanlığı devreye girdi”

Konu ile ilgili bilgi veren DÜ Hastaneleri Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Recep Dursun, hastanın Türkiye'de tedavi olmayı talep etmesi üzerine Sağlık Bakanlığının devreye girdiğini ifade ederek, “Hastamız bölgede en büyük yanık merkezi olan hastanemize getirildi. Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle uçakla önce istanbul'a sonra da Diyarbakır'a getirildi. Türkiye'deki hastanelerimiz dünya standartlarına yakın bir tedavi potansiyeline sahip. Zaten şu anda ülkemizdeki hastaneler Avrupa, Asya ve Afrika'daki ülkelere açılabilecek durumda ve sağlık turizminde önü açık bir bir ülke. Hastanemiz de Diyarbakır'da bulunan en büyük hastane. Hem çevre illere hizmet veriyor hem de yurt dışından hasta karşılamaya başlayacak. Hastanemiz sağlık turizmi yetkinlik belgesini de aldı. Diyarbakırlı hemşehrimiz 6 saatlik bir yolculukla hem memleket hasretini gidermiş olacak hem de bölgenin en iyi yanık merkezi bulunan hastanemizde tedavi görecek. Birkaç ameliyat gerektirebilecek yanıkları mevcut. Bu konuda uzman hocalarımızın iyi bir tedavi sonucu hastamızı ayağa kaldırıp sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edileceğini umuyoruz” dedi.

Ailesi tarafından karşılanan Aydoğan'ın tedavisi uzman ekipler tarafından sürdürülüyor.