Sağlık personeline ‘Sepsis eğitimi’ verildi

Sepsis enfeksiyonun dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişinin etkilendiği belirten Hastane Yöneticisi Uzman Dr. Muhammet Asena, aynı zamanda hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birinin de nedeni olduğunu kaydetti.

Dünyada her yıl 30 milyon insanı etkileyen sepsis enfeksiyonuyla ilgili farkındalığı arttırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenlerince, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi personellerine eğitim verildi. Hastane konferans salonunda Doçent Dr. Sedat Kaya tarafından verilen eğitimler çerçevesinde sağlık personellerine, sepsis farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tedavileri konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Hastanede gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin bilgiler aktaran Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Uzman Dr. Muhammet Asena, sepsis enfeksiyonun ülkenin en büyük sorunlarının başında geldiğini belirtti. Asena, şunları kaydetti: “Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen, 5,5 ile 8 milyon arasında kişinin ölümüne yol açtığı hesaplanan, görülme sıklığı her yıl yüzde 8 ile 13 arasında artış gösteren, hastanelerde gerçekleşen her 2-3 ölümden birisinin nedeni olduğu düşünülen sepsis, ülkemizin de önemli bir sağlık problemidir. Sepsis, hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edilmediği takdirde, çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanan bir klinik tablodur. Cinsiyet ayrımı yapmadan her yaş grubunda görülür. Sepsis ile ilgili farkındalığı arttırmak, tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler vermek amacıyla gerçekleştirilen eğitimler yararlı olacaktır” dedi.