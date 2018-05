Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi kadınları unutmadı

Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, yönetim kurulu, sendika üyeleri, aileler ve davetliler katıldı. Yaklaşık bin kişinin bulunduğu ebeler, hemşireler ve anneler günü etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, kadınları unutmadıkları hayatlarının her anında onlarla birlikte olduklarını söyledi. Ebeler, hemşireler ve annelerin günlerini kutladıklarını dile getiren Ensarioğlu, “Sendika olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok arkadaşımızın dile getirdiği bizim de fırsat buldukça genel merkez ve vekiller nezdinde dile getirdiğimiz sorunları en kısa sürede çözme arzusundayız. Bugün ebeler, hemşireler ve anneler günü dolayısıyla hem çalışan kadınlarımız hem de üyelerimizin eşleri ile bir araya gelip güzel bir vakit geçirmek istedik. Birlikteliğimizi sağlam temeller üzerinde kurarsak, bağımızı her zaman kuvvetlendirmiş olacağız. Ben tüm ebe, hemşire ve annelerin gününü kutluyorum. Zaman zaman üyelerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Bölgede her yıl olmasını istediğimiz etkinliklerimize devam edeceğiz. Ailemiz büyümeye devam ediyor” dedi.