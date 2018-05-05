Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 15:32

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi kadınları unutmadı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şubesi, ebeler, hemşireler ve anneler günü dolayısıyla bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi kadınları unutmadı

05 Mayıs 2018 15:32


Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, yönetim kurulu, sendika üyeleri, aileler ve davetliler katıldı. Yaklaşık bin kişinin bulunduğu ebeler, hemşireler ve anneler günü etkinliğinde bir konuşma gerçekleştiren Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, kadınları unutmadıkları hayatlarının her anında onlarla birlikte olduklarını söyledi. Ebeler, hemşireler ve annelerin günlerini kutladıklarını dile getiren Ensarioğlu, “Sendika olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birçok arkadaşımızın dile getirdiği bizim de fırsat buldukça genel merkez ve vekiller nezdinde dile getirdiğimiz sorunları en kısa sürede çözme arzusundayız. Bugün ebeler, hemşireler ve anneler günü dolayısıyla hem çalışan kadınlarımız hem de üyelerimizin eşleri ile bir araya gelip güzel bir vakit geçirmek istedik. Birlikteliğimizi sağlam temeller üzerinde kurarsak, bağımızı her zaman kuvvetlendirmiş olacağız. Ben tüm ebe, hemşire ve annelerin gününü kutluyorum. Zaman zaman üyelerimizle bir araya gelme fırsatı buluyoruz. Bölgede her yıl olmasını istediğimiz etkinliklerimize devam edeceğiz. Ailemiz büyümeye devam ediyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç