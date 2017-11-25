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25 Kasım 2017 16:18

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi’nden ‘Kadına şiddete hayır’

Sağlık Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, 25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi’nden ‘Kadına şiddete hayır’

25 Kasım 2017 16:18


Kadına yönelik uygulanan şiddete Sağlık-Sen olarak her zaman karşı durduklarını ve tepki göstermeye de devam edeceklerini belirten Ensarioğlu, toplumdaki her bireyin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmesi gerektiğini söyledi.



“Yalnız olmadıklarını hissettirmek gerekir”


Kadınlara yalnız olmadıklarının hissettirebilmek için dayanışma çağrısı yapan Ensarioğlu, “Toplumdaki her birey kadına yönelik şiddetin önlenmesi için mücadele etmeli ve yöneticiler, bunu önlemeye yönelik politikalarında tutarlı ve kararlı olmalıdır. Kadın ve kız çocuklarına karşı toplumda ve aile içinde yaşanan şiddete karşı her bireyin duyarlı, bilinçli ve yardımsever olması gerektiği kanaatindeyiz. Kadınlarımızı sosyal çevresi ile dayanışma içinde tutmalı ve yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağlamamız gerekir” dedi.



Dayanışma çağrısı


Sağlık Sen olarak kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ensarioğlu, “25 Kasım ‘Kadın Şiddetine Hayır Günü’nde Sağlık-Sen olarak 81 ilimizde düzenlediğimiz eş zamanlı basın açıklamamız ve farkındalık etkinliğimizle, ülkemizde yaşanan kadın hakları ihlallerine karşı herkesi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz. Mağdur olmuş kadınlarımız için de, sendikamız bünyesinde her türlü yardımı yapmaya ve destek vermeye hazırız” diye konuştu.




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