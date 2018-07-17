Sağlık-Sen, sağlık çalışanına şiddeti protesto etti

Sağlık-Sen Diyarbakır İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu, Bismil ilçesinde bir hastanın sağlık çalışanına şiddet uygulamasını protesto etmek için ilçe hastanesine gitti. Ensarioğlu ve beraberindekiler Bismil Devlet Hastanesinde şiddete maruz kalan doktorla bir araya gelerek yanında oldukları mesajı verdi. Daha sonra bir basın açıklaması yapan Ensarioğlu, Bismil Devlet Hastanesinde doktora yapılan şiddet olayı nedeni ile toplandıklarını söyledi. Çirkin saldırıyı kınadıklarını belirten Ensarioğlu, kendileri için halkın sağlığının öncelikli olduğunu ifade etti. Hassasiyet gösterip canla başla çalışan sağlık çalışanlarına karşı yapılan bu çirkin saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ensarioğlu, son zamanlarda Türkiye’nin dört bir yanında sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına maruz kaldıklarını dile getirdi.

"Sağlık çalışanına şiddet cezasız kalmamalı”

Bir an önce sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin karşılıksız kalmaması için yasal düzenlemenin yapılması gerektiğine dikkat çeken Ensarioğlu, konuşmasına şöyle sürdürdü:

"Bugün Bismil Devlet Hastanesinde saldırıya uğrayan arkadaşımız mağdur olmamıştır, orada yüzlerce vatandaşımız mağdur olmuştur. Bugün o poliklinik servis kapatılmıştır bunun sıkıntısını hepimiz çekiyoruz. Sağlık çalışanları artık şiddetten nefret edecek bir duruma gelmiştir. Evden çıkarken yolda acaba bugün kazasız belasız mesaimi doldurabilir miyim endişesi içerisindedir, çünkü sağlık çalışanları gece gündüz demeden tek amaçları tek hayalleri halkımıza hizmettir. Maalesef halkımıza hizmet noktasında göstermiş olduğu bu fedakarlık birileri tarafından şiddetle ve nefretle karşılanıyor, biz de bunları görüyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak bunlara taviz vermeyeceğiz. Amacımız insanlara hizmettir. Bu konuda Sağlık Bakanlığının, Cumhurbaşkanının hassasiyetini biliyoruz. İnşallah bu son olur diyoruz, ama maalesef bundan önceki dönemlerde de yine Bismil Devlet Hastanesinde buna benzer bir olaylar yaşanmıştı. Temennimiz bu tür olayların bir daha yaşanmaması. Sağlık çalışanlarına değer verilmelidir. Çünkü sağlık çalışanları insanların sağlığı ile yakından ilgileniyor. Güler yüzlü hizmet sunabilmemiz için mutlu bir çalışan olmalıyız. Bu noktada da halkımız sağlık çalışanlarına değer vermelidir. Biz sağlık sen olarak her zaman sağlık çalışanlarımızı yanındayız, onların sesi ve nefesiyiz. Onlara yapılan şiddeti kınıyoruz, bunun bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Şiddeti uygulayanların yanında bu durum kalmamalıdır. Ceza almalılar ki emeğin karşılığı gölgelendirilmemelidir. Destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim, bu olayın son olmasını diliyorum.”