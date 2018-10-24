Sağlık-Sen'den döner sermaye açıklaması

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesince, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi önünde basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya, Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sendika üyeleri, hastanede görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Şube Başkanı Ensarioğlu, döner sermayelerin adaletsiz bir şekilde pay edildiğini savunarak, hastanelerde ehliyet ve liyakatten yoksun idarecilerin olduğunu ileri sürdü. Sağlık çalışanlarının yalnız olmadığını ve her platformda üyeleri ile sağlık çalışanlarının yanında olacaklarını ifade eden Ensarioğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına ne kadar çok değer verdiğini ve bu konuda hassasiyetini de çok iyi biliyoruz. Aynı hassasiyeti Diyarbakır ve Türkiye'deki sağlık sektöründe görev yapan idarecilerden de bekliyoruz. Çalışana huzur verilmeli ki verim alınsın. Sağlık çalışanları esir değildir, hak ve hukuka lütfen riayet ediniz" dedi.

“Diyarbakır'da sağlık sektörü ölmek üzere”

Diyarbakır'da sağlık sisteminin ölmek üzere olduğunu iddia eden Ensarioğlu, “Sağlık hizmetleri yurt genelinde çok iyi iken yerelde bu durum hiçte öyle iyi görünmemektedir. İlimizde sağlık sistemi preex durumundadır. Sendika olarak her gün sağlık çalışanlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Görüyoruz ki gerek çalışanlarımız gerekse hizmet alan vatandaşımız bu sağlıksız gidişattan olumsuz etkilenmektedir" diye konuştu.