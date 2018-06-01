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01 Haziran 2018 10:29

Sağlık-Sen’den şehit aileleri ve gazilere iftar

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesince Ergani ilçesinde şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi.

Sağlık-Sen’den şehit aileleri ve gazilere iftar

01 Haziran 2018 10:29


Ergani ilçesinde Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesince bir restoranda şehit aileleri ve gaziler onuruna geniş katılımlı bir iftar yemeği verildi. Sağlık-Sen İl Başkanı Nurhak Ensarioğlu’nun ev sahipliği yaptığı yemeğe Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, AK Parti ilçe Başkanı Şükrü Sayan ve kanaat önderleri ile 500’e yakın şehit ve gazi yakını katıldı. İftar yemeği öncesi konuşma yapan Kaymakam Mesut Çoban, "İftar yemeğinde şehit ve gazi yakınlarımızla bir araya gelmenin tarifi imkansız mutluluğunu yaşıyoruz. Vatanımız, milletimiz ve ülkemizin bekası için bir an bile düşünmeden canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, bu mukaddes gece vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun. Hayattaki gazilerimize de bir ömür boyu, sağlık, mutluluk huzur dolu günler niyaz ediyorum" dedi.



"Kapımız size her zaman açıktır"


Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ise şehit aileleri ve gazilerle iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve kapılarının onlara her zaman açık olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:


"Ramazan ayının bu müstesna iklimi ve birleştirici atmosferinde, siz değerli şehit aileleri ve gazilerimizle iftar sofrasında bir araya gelmenin mutluluğu içerisindeyim. Aziz vatan toprağımız ve bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimize, Allah’tan rahmet, gazilerimize de bir ömür boyu sağlık ve mutluluk niyaz ediyorum. Millet olarak birlik ve beraberliğimiz, ilelebet böylesi güçlü ve bir beraber olarak daim olsun. Bir büyük devlet ve millet olarak bugün Ramazan’ın kucaklayan ve birleştiren ikliminde kardeşlik havasını, hep beraber soluyoruz. Bizler bugün rahat ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve sevgili gazilerimize borçluyuz. Birlik ve beraberliğimizin hiçbir zaman bozulmaması en büyük temennimizdir. Kapımız her zaman aziz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize açıktır. Elimizden gelen bütün çabayı onlar için sarf etmek, bizim boynumuzun borcudur. Gerçi ne yapsak da, onların haklarını ödeyemeyiz ama en azından onların emaneti olan çocuklarına, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız."




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