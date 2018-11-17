Sağlıkta yaşanan sorunlar masaya yatırıldı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, sağlık alanında Diyarbakır'da yaşanan sıkıntıların Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını belirterek, bunun temelinde tamamen egoist yapının olduğunu savundu.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesince, sağlık alanında yaşanan sorunlar ve çözümlerine ilişkin toplantı düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen toplantıya, Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu'nun yarı sıra şube yöneticileri ve 250 üye katıldı. Toplantıda konuşan Ensarioğlu, toplantının asıl amacının çalışanların sahadaki sorun ve sıkıntılarını paylaşabilecekleri bir ortam oluşturup, çözüm önerisi hazırlamak olduğunu ifade etti. Diyarbakır'da sağlık sorunlarının gün geçtikçe arttığını savunan Ensarioğlu, “Burada bir araya geldiğimizde sahadaki sorun ve sıkıntıların ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gördük. İlimizin dört bir yanında gerek merkez ve ilçelerinde gelen temsilci kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimizin hastanelerde karşılaştıkları sorunlar ve sıkıntıları burada paylaşıp çözüm bulmak içinde elimizden geleni de yapacağız. Diyarbakır'da büyüyen sorunlarını Sağlık-Sen olarak elimizden geldiğince bunları dile getireceğiz. Amacımız vatandaşların burada iyi hizmet alabilmeleri ve çalışanlarımızın da mağdur edilmemeleridir. Sorunlarımızın bazıları kendi merkezlerimizde bazıları ise bakanlığa taşıyarak çözüm sağlıyoruz” dedi.

Diyarbakır'ın sağlıkta sıkıntılı dönemler geçirdiğini ifade eden Ensarioğlu, “Birçok şehre giderek idarecilerle görüştüm Diyarbakır'da olan sıkıntılar Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Bu sıkıntıların temelinde tamamen egoist yapı var. Diyarbakır'da vatandaşlarla görüşmelerde, hastane yetersizliği, çalışma ortamlarının sıkıntıları ne zaman biteceğini soruyorlar. Biz de toplantımızda bu tür sorunları çözeceğiz ama bazı konular bizleri aşıyor” diye konuştu.

“Yöneticiler, çalışanlarla barış içerisinde değil”

Şehir Hastanesi projesinin bir an önce hayata geçmesini beklediklerini dile getiren Ensarioğlu, “Türkiye'nin birçok illinde var burada da olması iyi olur. Çünkü Diyarbakır hastaneleri bir tek buralı vatandaşlara değil çevre illerden gelen vatandaşlara da hizmet ediyor. Aslında Diyarbakır'ın bir sağlık üslubu olmalıdır. Bu şekilde aksayarak ve olumsuzluklarla gidecekse Şehir Hastanesinin bir katkıda bulunacağını düşünmüyorum. Eğitim Araştırma Hastanesi, bölgenin en büyük ve devasa hastane ama orada sağlıklı bir hizmet yok. İdare, çalışanlara mobbing uygulayarak, ego tatmin etme çabası içerisinde ve çalışanlarla barış halinde değiller. Sürekli çalışanları ötekileştirip, azarlayıp ve mobbing uygulayarak bir şeyler katacaklarını düşünüyorlar ama yapamıyorlar. Bütün olumsuzluklara rağmen sağlık çalışanları gece gündüz demeden ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Çalışanlarımız aslında pek bir şey istemiyor. İstedikleri tek şey emeklerine saygı ve mobbingden uzak kalmak. Bunlarla ilgili bir çalışanlardan bilgileri toplayarak klasör haline getirip, genel merkez üzerinden Sağlık Bakanlığına ileteceğiz. Sağlık Bakanlığının bu konudaki hassasiyetini de ilimize pozitif baktıklarını da biliyoruz. Diyarbakır'da birçok hastanelerimizin işlevinin durduğunu ve çalışanlarında hastane bünyesinde hizmet vermeyeceği durumda olduklarını görüyoruz” ifadelerinde bulundu.