Şah damarındaki yüzde 90'lık tıkanıklık anjiyo ile açıldı

Diyarbakır'da 73 yaşındaki Mühribe Çiftçi'nin beynine giden şah damarında yüzde 90'lık tıkanıklık tespit edildi. Hasta, bölgedeki özel hastanelerde ilk kez gerçekleştirilen anjiyo yöntemi ile ölümden döndü.

Yaklaşık 5 yıldan bu yana baş dönmesi ve baş ağrısı şikayeti çeken Mühribe Çiftçi, gittiği doktorlardan hastalığına çare bulamadı. Geçtiğimiz günlerde Memorial Dicle Hastanesi'nde MR çekilen Mühriban Çiftçi'nin şah damarında yüzde 90'lık bir tıkanıklık tespit edildi. Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ tarafından yapılan incelemenin ardından Çiftçi'ye bölgedeki özel hastanelerde ilk kez uygulanan anjiyo yöntemi uygulandı. Şah damarındaki yüzde 90'lık tıkanıklık anjiyo yöntemi ile açılan ve ölümün kıyısından dönen Çiftçi, ertesi gün taburcu olarak evine gönderildi.

Hasta bir günde taburcu edildi

Yapılan operasyon ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ şah damarı hastalıklarının son derece önemli hastalık grubunda olduğunu söyledi. Şah damarının beyni besleyen sağlı ve sollu iki damardan oluştuğunu hatırlatan Doç. Dr. Akdağ, bunların ciddi darlıklarında durum fark edilmezse felçten ölüme kadar sonuçlanabileceğini ifade etti. Doç. Dr. Akdağ, şöyle devam etti:

“Bu hasta örneğimizde gördüğümüz gibi hastanın yüzde 90 oranda şah damar darlığı vardı. Hasta felç geçirmeden fark ettik. Normalde bunun tedavisi cerrahi ilk seçenektir hasta ve hastanın durumuna göre stentleme de tercih yöntemidir. Biz bunu bölgedeki özel hastaneler içerisinde ilk defa burada başarmış olduk başarılı bir şekilde. Kısa sürede anjiyosunu yaptık, şah damarını stentle açtık hastamızı olası bir felçten kurtarmış olduk ve bir gün sonra yürüyerek eve gönderdik. Hastamız şimdi de kontrole gelmiş. Son derece iyi görünüyor.”

Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir

Bu hastalık tedavi edilmediği zaman darlığın olduğu bölgeden atılan küçük pıhtılarla beyinde felçten ölüme kadar birçok sıkıntıya yol açabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Akdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ani felç geçiren hastaların birçoğunda şah damarının tıkanıklığı hastalığı vardır. Özellikle baş dönmesi, ani bayılma, şiddetli baş ağrısı ya da aniden bir tarafında güçsüzlük olan hastaları mutlaka taramak lazım. Bu taramadan sonra bölgede bir darlık saptandığında devreye biz giriyoruz. Hastayı değerlendiriyoruz, darlığı açmaya karar verirsek bunu açıyoruz. Önemli olan felç geçirmeden hastaya müdahale edilmesi. Beyin damarının anjiyo yöntemi ile açılması bölgemizde özel hastaneler içerisinde ilk kez yapılan bir uygulama.”

Mühribe Çiftçi'nin oğlu Hüseyin Çiftçi ise annesinin şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi. Çiftçi, şunları söyledi:

“5 yıldan bu yana baş ağrısı ve baş dönmesi şikayeti vardı. Birçok hastaneye gitmemize rağmen hastalığımıza bir çare bulamadık. Buraya geldik, yapılan incelemelerin ardından annemin şah damarında yüzde 90'yık bir tıkanıklık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Serkan beyin yanına geldik anjiyo olduk, çok şükür annemizin durumu çok iyi.”