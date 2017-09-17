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17 Eylül 2017 11:16

Şahin yavrusu koruma altına alındı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesi kırsalında bulunan yaralı şahin yavrusu koruma altına alındı.

Şahin yavrusu koruma altına alındı

17 Eylül 2017 11:16


Hazro Orman İşletme Şefi Ergün Yücel Avcı ve Orman Muhafaza Memuru Hüseyin Bektaş tarafından, Silvan ilçesi Malabadi Mahallesi yakınlarında yol kenarında yaralı şahin bulundu. Şahin, koruma altına altındı. Orman Muhafaza Memuru Hüseyin Bektaş, yol kenarında yaralı bir şahin gördüğünü belirterek, “Şahin yerinden kıpırdamayınca aracı durdurup yanına gittik. Yaralı bir şekilde duruyordu. İl Müdürlüğümüzü bilgilendirerek yaralı şahin yavrusunu gözetim altına aldık ve daha sonra onu Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik” dedi.




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