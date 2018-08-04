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04 Ağustos 2018 13:34

Sakarya Caddesi yenileniyor

Diyarbakır’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla Bağlar ilçesi Sakarya Caddesi esnafıyla istişare etme amacıyla bir araya geldi.

Sakarya Caddesi yenileniyor

04 Ağustos 2018 13:34


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnafın daveti üzerine Bağlar ilçesi Sakarya Caddesini ziyaret ederek vatandaşlarla istişarede bulundu. Başkan Atilla ilk önce Lezgin Avcı Caddesinde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazar esnafının sorunlarını dinleyen Başkan Atilla, eksikliklerin giderilmesi için daire başkanlarına talimat verdi. Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Atilla, beklentilerini sordu. Ardından sorunları yerinde incelemek amacıyla Sakarya Caddesi’ne geçen Başkan Atilla, esnafın caddede yapılmasını istediği çalışmaları sordu. İş yerlerini tek tek gezen Başkan Atilla, tespit ettiği eksiklerin giderilmesi için özverili bir çalışmaya başlayacaklarını söyledi.


Sakarya Caddesinin ilçe için önemine değinen Başkan Atilla, Bağlar’ın kalbi Sakarya Caddesinde köklü bir düzenleme yapılacağını belirterek, çalışmaların kısa sürede başlayacağını müjdeledi. Başkan Atilla, "Bağlar ilçemizin önemli alışveriş merkezi olan Sakarya Caddesindeki sorunları yerinde incelemek amacıyla bu ziyaretimizi gerçekleştirdik. Esnafımızın görüşünü almak için iş yerlerini tek tek gezdik. İş yerlerinin evlerin altında olması nedeniyle bina sakinlerinin de görüşünü aldık. Bu caddeyi kullanan herkesle ortak bir görüşe varmak amacıyla hemşehrilerimizle istişarede bulunduk. Caddede uzun yıllar belediyecilik hizmetinin tam anlamıyla yapılmadığını tespit ettik. Hemşehrilerimizin daha konforlu bir caddede, alışveriş yapmasına imkan sunma amacıyla Sakarya Caddesinde Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan üst yapıya büyük bir çalışmanın içerisine giriyoruz. Burası şehrimizin prestij caddelerinden birisi olacak. Sakarya Caddesi, böylece modern bir görünüme kavuşacak” dedi.




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