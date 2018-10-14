İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saman yüklü tır otomobili biçti: 2 yaralı

Diyarbakır’da otomobile saman yüklü tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Diyarbakır'da otomobile saman yüklü tırın çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Diyarbakır- Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 05 EP 907 plakalı saman yüklü tırın şoförü, kavşağı dönerken fark etmediği 31 US 542 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde bulunana 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.