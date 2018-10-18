Şarkıcı Selçuk Balcı ve Buray Hoşsöz Diyarbakırlıları coşturdu

Diyarbakır'da düzenlenen “Gençlik Festivali” kapsamında ünlü şarkıcılar Selçuk Balcı ve Buray Hoşsöz konser verdi.

Diyarbakır Kent Meydanında gerçekleşen ‘Gençlik Festivali' kapsamında konser veren ünlü şarkıcılar Selçuk Balcı ve Buray Hoşsöz Diyarbakırlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçılar söyledikleri şarkılarla vatandaşları coşturdu. Sahne alanında adım atacak yer kalmayınca vatandaşlar birbirlerinin omuzlarına ve yüksek yerlere tırmandı. Sanatçılarla düet yapan vatandaşlar sesleriyle Diyarbakır'ı salladı. Festival 21 Ekim'e kadar devam edecek.