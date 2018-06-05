Seçim çalışmalarında ‘bağımlılıkla mücadele’ yok

Diyarbakır’da faaliyet gösteren Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı Yahya Öger, 24 Haziran seçimleri için sahaya inen siyasi partilerin seçim vaatlerini bağımlılıkla mücadele kapsamında değerlendirdi. Siyasi partilerin, bağımlılıklarla mücadele noktasında alanlarda ve medyada bu konuyla ilgili söylemlerinin olmadığına üzülerek şahit olduklarını ifade eden Öger, hatta bu konuya değinen bazı adayların neredeyse tütün kullanımını teşvik edecek bir dil kullandıklarını ifade etti.

“Tütün kullanımının engellenmesini istiyoruz”

Hızla gelişen ve bireyleri esir alan teknoloji bağımlılığının kullanım yaşının ikiye kadar indiğini ve madde bağımlılığı kaynaklı ölüm vakalarının hızlı bir şekilde artış gösterdiğini kaydeden Öger, “Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tütün kullanımından kaynaklı dünya genelinde yılda 6 milyon insanın öldüğünü ve Türkiye’de de bu sayının yılda yüz binleri aştığını, aynı zamanda evleri yıkan, aileleri paramparça eden özellikle sanal kumar oyuncularının çok ciddi manada artış gösterdiğini, alkol kullanımından kaynaklı özellikle kadına karşı şiddetin baş gösterdiği bu günlerde siyasilerin meydanlarda bunlarla ilgili plan ve programlarının olmayışı bizi derinden üzmüştür. Tütün kullanımı ve tütün üreticisi Türkiye’de siyasi erkler için pozitif söylemden ziyade, tütün üreticisinin alternatif üretime yönlendirilmesi gerektiğini, tütünün her türlüsünün zararlı olduğunu, yerli olsun yerli olmasın tütünün satımının ve kullanımının engellenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bunu istiyoruz” dedi.

“Bağımlılıkla mücadele plan ve programının da halka açıklanması gerekiyor”

Alkol kullanmak bir hayat tarzı değil aynı zamanda hayatları söndüren, ciddi manada toplumu yozlaştıran bir alışkanlık olduğunu vurgulayan Öger, “Modern toplumlarda alkol ve tütün satın almanın yaşı yükseltildiği bir ortamda Türkiye’de alkol kullanmanın asla ve asla tasvip edilemeyeceğini alkol satıcılarına şirin gözükmenin bir anlam ifade etmediğini bilmek zorundayız. Toplumun refahı, mutluluğu ve huzuru için aday olan siyasi partilerin bu konu hakkında da söylem geliştirmesi gerektiğini dile getiriyoruz. 24 Haziran’ın Türkiye için bir milat olduğunu biliyoruz. 24 Haziran seçimleri için sahaya inen siyasi partilerin bağımlılıklarla mücadele noktasında alanlarda ve medyada bu konuyla ilgili söylemlerinin olmadığına üzülerek şahit oluyoruz. Bu konuya değinen bazı adayların neredeyse tütün kullanımını teşvik edecek bir dil kullandıklarını görüyoruz. 24 Haziran seçimleri kapsamında siyasi partilerin bağımlılık yapıcı maddelere karşı plan ve programlarının da halka açıklaması gerekiyor” diye konuştu.