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12 Haziran 2018 11:55

Seçim değerlendirme toplantısı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili adayları tarafından 24 Haziran seçimleri hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Seçim değerlendirme toplantısı yapıldı

12 Haziran 2018 11:55


İftar programı ile yapılan değerlendirmeye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır milletvekili adayı Mehmet Mehdi Eker, AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Erdal Atik ve teşkilat üyeleri ile davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. İftar yemeği ile açılan oruçlardan sonra toplanan ekip seçim sürecini konuştu. Mehmet Mehdi Eker ve Erdal Atik sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Gittikleri her ilçede ve köyde coşkulu bir atmosfer ve halkın büyük ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Erdal Atik, bu ilginin en büyük sebebinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde şehre yapılan hizmetler olduğunu belirtti. Atik, “Özellikle Sur’a yapılan düzenlemeler ve büyük Diyarbakır Stadı’ndan sonra, halkın bu hizmetlere olan memnuniyeti ile sık sık karşılaştık, halkımızın desteklerini karşılıksız bırakmayacağız” dedi.




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